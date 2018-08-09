劉雋：警惕蔡當局為了選舉玩火

中評社北京8月9日電（作者：劉雋） 蔡當局上任兩年多來，台灣地區被搞得一團糟，百姓怨聲載道，特別是把兩岸關係搞得複雜而嚴峻，充滿著對立和極度的不確定性。兩年多來，蔡當局弄丟了4個所謂的“邦交國”，世界衛生大會拒絕台灣地區參加，國際民航大會拒絕台灣地區參加，44家外航全部改標中國台灣，東亞奧林匹克委員會取消台中市2019東亞青運會舉辦權，等等。這些狀況的出現都是有原因的，這跟蔡當局不承認“九二共識”，走“去中國化”路線是直接的因果關係。



蔡當局上任後，在兩岸關係發展上都幹了些什麼？從大搞“去中國化”走“台獨”路線，到積極配合美國介入中美貿易戰，再到“聯美抗陸”，呼籲世界各國圍堵中國大陸。這些都是蔡當局製造兩岸關係惡化的因，也導致兩岸僵局這個果。國民黨和馬英九執政台灣地區時期，上述的這些狀況都不會發生，因為兩岸堅持“九二共識”，走和平發展路線，兩岸“外交休兵”，不搞內耗。蔡當局走的是“台獨”路線，自然不會也不可能再有“外交休兵”之說了。



就拿台中被取消2019東亞青運會舉辦權來說，若不是蔡當局縱容支持“台獨”人士為2020東京奧運台灣正名公投，也不會出現這種結果。對於此事，蔡當局不但沒有悔改之意，深刻反省，反而指責中國大陸打壓，責任全推給大陸。蔡英文還在臉譜網（facebook）上說，“台中沒有錯，台灣沒有錯，日夜苦練的各國年輕運動員更沒有錯，沒有人應該遭受這種粗暴的對待”。蔡英文的這種“悲情牌”打的很具有蠱惑性、煽動性和欺騙性。想想胡志強任台中市長時好不容易爭取到東亞青年運動會的主辦權，卻在蔡當局手中白白地給葬送掉。那是誰的錯？錯在哪？兩岸人都明白，唯獨蔡當局揣著明白裝糊塗罷了。蔡當局放任縱容“台獨”分子搞所謂的“正名公投”，想在奧運會上製造“一中一台”，看來是打錯了算盤。



國台辦主任劉結一表示，當前，兩岸關係複雜嚴峻，民進黨當局拒不承認“九二共識”，放任縱容“去中國化”、“漸進台獨”等圖謀，阻撓限制兩岸交流合作，企圖在兩岸同胞之間製造敵意和對立，這不僅威脅台海和平穩定，也嚴重危害廣大台灣同胞的切身利益和福祉。劉主任指出了造成當前兩岸關係複雜嚴峻的實質性核心問題所在。