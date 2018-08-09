中評社北京8月8日電／網評：齊心協力織密織牢電信詐騙“防護網”



來源：中國網 作者：楊飛 陝西省重點中國特色社會主義理論體系研究中心研究員



據工業和信息化部消息，電信詐騙治理已取得階段性成果，工信部將持續加強電信詐騙源頭和綜合治理，進一步加大電信詐騙整治力度。據了解，近年來，工信部在國務院打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作部際聯席會議指導下，強化行業源頭治理、綜合治理。截至目前，防範打擊工作已取得階段性明顯成效。



40年改革開放，變化看得見摸得著；40載科技發展，人民群眾獲得感實實在在。比如電信技術的發展，就讓遠距離通話再也不是問題。只是科技發展也是把雙刃劍，電信技術在便利人民生活同時也滋生出了系列問題。就如電信詐騙，其就“騙死你沒商量”，導致不少人們紛紛中招，輕則被騙走錢財，重則被騙得家破人亡。嚴峻的現實倒逼著我們必須對電信詐騙出以重拳，斬斷伸向群眾的黑手。



打擊電信詐騙，我們一直在路上。關停違規語音專線6.1萬條，“400”涉案號碼從2016年月均700餘個下降至目前的個位數，用戶舉報和公安通報封停號碼總量與2017年同比分別下降55%、66%……如此種種，都已表明相關部門是在積極行使法律賦予的職權，是在切切實實地維護群眾利益。只是“日均處置詐騙電話400多萬次”等等，也足以凸顯打擊電信詐騙形勢的嚴峻性，需要久久為功。



強化常態監管，完善法律法規。屢禁不絕的電信詐騙案件，在凸顯犯罪分子利欲熏心同時，也折射出個人信息洩露嚴重、信息安全保護缺失等管理短板，倒逼著我們要更新法律設計，建立完善懲戒機制。這就需要在盡快建設完備的電信法治體系同時，必須不斷規範執法主體資格、執法程序、執法行為，把每一份監管責任都落到實處，堵上制度窟窿、築牢信息防火墻，編織起嚴密的社會防範機制。



厚植責任意識，增強行業自律。電信行業從“野蠻生長”過渡到“規範發展”，必須實現政府監管、行業自律相互協同。在國家司法和法律層面的支持下，加強電信行業自律也已顯得尤為重要。這就需要電信企業厚植責任意識，最基本最底線的一條就是不能成為有害信息傳播的平台。比如，在法律授權前提下，運營商可以結合大數據等技術手段，對“騷擾電話”、涉嫌詐騙的電話予以攔截。



“上下同欲者勝，風雨同舟者興。”人民群眾是電信詐騙的受害者，也是打擊電信詐騙的主力軍。畢竟面對數量龐大的電信詐騙案件和更為海量的詐騙信息，光靠政府部門能夠調動的資源來治理並不足以從整個生態鏈上鏟除違法犯罪滋生的土壤。只是遺憾的是，很多人遭遇電信詐騙後往往都會“多一事不如少一事”選擇息事寧人。必須摒棄這一心理，讓電信詐騙陷入人民戰爭的汪洋大海中。



一個時代有一個時代的主題，一代人有一代人的使命。電信詐騙雖然是頑症，但其不是絕症。保護人民群眾利益，徹底斬斷電信詐騙產業鏈條，除了政府部門，電信運營商、社會組織以及每個電信用戶都需要參與進來。在行政部門強化監管同時，金融機構、電信企業等也要從源頭防範個人信息洩露，公安、通信、銀行、網信等多部門更應形成區域共建、部門及企業聯防聯治的管理平台，編織起嚴密的防範網絡。