民進黨新世代露頭角　鄭文燦培養幕僚有秘招

鄭文燦是民進黨的學運世代，入主桃園市政府之後，也帶了一批幕僚世代，開始擔任一級主管。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園8月9日電（記者 黃文杰）民進黨早期從美麗島世代、律師世代、學運世代正式進入新的幕僚世代，桃園市長鄭文燦被歸類於學運世代，他一手栽培的幕僚世代也陸續在桃園市府擔任一級主管與掌握重要職務，有了市府的四年磨練，未來發展更受矚目。



民進黨台南市長參選人黃偉哲8日上午到桃園市政府拜訪桃園市長鄭文燦，可以看到黃偉哲的競選團隊與子弟兵，桃園市府也派出一級主管陪同接待，這批人都是鄭文燦四年前打選戰的重要幕僚，在市府擔任重要核心與小“內閣”。



包括市長辦公室主任陳坤榮、副秘書長陳靜航、勞動局局長王安邦、秘書處處長顏子傑、研究發展考核委員會主任委員詹賀舜、青年事務局長顏蔚慈以及市長室副主任施彥廷。



其中顏子傑與顏蔚慈才32歲，都是市府最年輕局處首長。



陳靜航在進入市府之前，擔任過民進黨組織部副主任，鄭文燦就任，一開始擔任工商發展投資策進會總幹事，最近調整為副秘書長，扮演更吃重角色。



王安邦是政治科班出身，從議會助理到蘇貞昌的核心幕僚，組織政策都嫻熟，也是跟著鄭文燦進入市府，先前擔任社會局主秘，現在接勞動局長，桃園勞團抗議與勞資糾紛特多。



詹賀舜過去曾任台北縣長秘書、“行政院新聞局長”秘書，也曾在民進黨媒體創意中心擔任副主任，在民進黨內主管網路事務，專長資料分析、網路科技及政策協調。蔡政府上任後，被延攬進“行政院”發言人辦公室，後轉任“行政院”參議，詹賀舜是桃園人，之後被鄭文燦找回來擔任桃園市府研考會主委。



學運世代的鄭文燦擠入民進黨中壯世代的接班梯隊，高曝光率的他，往往吸引媒體焦點，反讓他培養與提拔的幕僚有更大的學習空間，這群“幕僚世代”也開始接班，一旦鄭文燦完成市長連任，政治之路更寬廣，“幕僚世代”必須更要快速成長。