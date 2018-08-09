台中機械老董：台商回流避開中美貿易戰

台中市精密機械園區廠商協進會理事長陳永豐與台中市長林佳龍等人8日出席台中勞工住宅上樑典禮。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中8月9日電（記者 林谷隆）面對中美貿易戰，台中市精密機械園區廠商協進會理事長、群祐機械公司董事長陳永豐接受中評社訪問表示，美國跟中國的貿易大戰，對台灣精密機械產業衝擊有限，反而還有些助益。原本很多台商生產線都在大陸，現在都增加台灣的製造產線，台灣零組件產生很多需求，除了能避開中美貿易戰關稅影響，還將技術留在台灣。



台中精密機械科技園區內的康淳科技、普發工業、立穩機電技術、唐亞及億川鐵工所等5家企業為其員工興建的“和慕大樓”員工合宜住宅，8日舉行上樑典禮，台中市精密機械園區廠商協進會理事長陳永豐受邀出席典禮。



陳永豐在1992年創立群祐機械公司，資本額2百萬美金，主要生產歐式推台鋸床，員工只有40位，每年卻能創造1千萬美金營業額，如今工廠12分鐘就可以出一部鋸床，全球佔了一半以上市場，已成了全球最大的歐式鋸床供應商。



陳永豐表示，他的產品大部分都是外銷，所以很關注貿易戰的發展，台中市精密機械產業，最核心的競爭優勢在專利技術，主要的整機組裝出口，都還是在台灣，所以中美貿易戰對精密機械園區，目前還沒有負面影響。



對於有在大陸投資的台灣機械業者，陳永豐坦言，零組件工廠有些是設在中國大陸，如果直接從大陸出口到美國，關稅加重的影響是相當大，如果將零組件運回台灣，組裝再出口，影響就沒有那麼劇烈。



中美貿易戰一開始是美國加重中國出口鐵鋁的關稅，這對台灣機械業進口鐵鋁是否有有產生影響？陳永豐回答，目前還沒有看到國際鐵鋁價格有上漲的情況，我們著重在機械產業的鏈結，打全體戰不是打個人戰，很多零件都是來自於大台中的產業鏈。

