桃園工會莊福凱：藍綠靠向資方逼勞工上街頭

桃園市產業總工會理事長莊福凱。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北8月9日電（記者 楊騰凱）桃園市產業總工會理事長莊福凱接受中評社訪問時表示，中國國民黨、民進黨兩黨的執政都是向資方傾斜，沒有站在勞工身後支持勞工，房價物價齊漲，勞工薪資算一算倒退10幾年，使得年輕人不敢結婚，勞工為了爭取生存權，只能上街鬥爭。



因不滿民進黨執政2年來將《勞動基準法》二度修惡，甚至砍掉7天國定假日，包括桃園市產業總工會、勞權公投聯盟、新竹縣產業總工會、左翼聯盟等勞工相關團體，8日下午聚集了約70人，到凱道格蘭大道上抗議，莊福凱也到場聲援，並於會後接受中評社訪問。



莊福凱指出，不管從國民黨到現在的民進黨，他們執政基本上都是傾向資方，兩黨一路走來的勞工政策，已經可以看得非常明顯，他們一定是站在資本家的後面，而非勞工身後，因此勞工始終認為，這是一場鬥爭，為了勞工的生存權的鬥爭。



莊福凱表示，大家可以從目前的社會現象看出勞工的困境，年輕的勞工每個人都不敢結婚、買不起房子，生活相當困苦，當前勞工處境就是如此。從這個現象可以看出，國民兩黨長期執政的情況下，年輕勞工所受到的傷害有多大，尤其最近房價物價通通在漲，勞工的薪資算起來，可以說倒退的10幾年。



莊福凱向中評社表示，勞工們當然希望基本工資可以多調漲一點，現行的2萬2000元，要在台北市或其他五都買一間房子，可能要不吃不喝20年，調漲基本工資當然可以改善勞工生活。



莊福凱感嘆，台灣勞工的休假日真的不多，台灣的工時排名全球前六名，工時高，理論上薪水應該相對高，但事實上，台灣勞工的薪水在亞洲也遠遠落後日本、韓國，勞工感到非常不滿，年輕勞工對未來很茫然。