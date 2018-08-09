吳成典：打造金廈雙子城　試行一國兩制

吳成典。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北8月9日電（記者 楊騰凱）金門縣副縣長吳成典接受中評社訪問時表示，他認為金門、廈門可以打造成“雙子城”，也就是共同生活圈，彼此之間有形、無形的條件，都可以互補，甚至一國兩制都可以在這裡做，也必須要透過這裡才能過度，就算沒金廈之間沒有通橋，一樣還是做雙子城。



曾任“立法委員”、“國大代表”、新黨副秘書長的吳成典8日到台北松山機場，出席“金門、連江及澎湖三離島專機駐地、安全轉送救護航空器駐地服務”記者會，並於會後接受中評社訪問，作上述表示。



吳成典表示，他的理念是將金門、廈門打造成雙子城，雙子城就是互相交流，“一國兩制很好啊，一國兩制就從這開始做啊。”他說，金門廈門的面積大小也差不多，不過廈門比金門繁榮很多，兩岸攜手合作不是大小的問題，互通的過程中，兩岸互相了解，互相發展，這都是好事情，當然每個人立場不同，考量不同，但大部分的金門人是這樣想的。



吳成典指出，雙子城就是一個生活圈，這樣的模式絕對可行，也不必稱雙子城為特區，而且生活圈內就是要互相尊重，若有違法行為，雙方的法令都要遵守，“這雙子城弄好，是中國的驕傲”，100年之後，我們的後代會驚呼中國有雙子城，當年原本不往來，後來變得很要好，彼此之間有形、無形的條件，都可以互補。



吳成典向中評社表示，金門和廈門沒有衝突性，廈門是個國際城市，金門則是住很好的鄉村，雙方可以配合，金門辦活動，都有很多大陸人來參加，包括打羽球、乒乓球、舞龍舞獅、游泳，他們都會來，金門、廈門成為一個生活圈，兩個體制在同一個生活圈互相尊重、配合，這是好事，“也必須要從這邊過度，不然你怎麼跳呢？”



吳成典進一步說明，畢竟兩岸分隔幾十年，很多想法觀念都不同，說法的用詞有些也不一樣，以前台灣講電腦，他們講計算機，台灣講雷射，他們說激光，造成不理解對方在說什麼，現在兩岸交流多了，用詞也都順了，彼此才不會雞同鴨講，大陸充分了解台灣，台灣也充分了解大陸，“多交流才是硬道理。”



吳成典向中評社指出，小三通前是“金門、廈門門對門”，小三通後是“金門、廈門一個門”，後來連金廈海灣都可以游泳到對岸，而且現在金門也和大陸通水，所以“金門、廈門已經沒有門了”，兩岸從這邊攜手合作站起來，就算沒金廈之間沒有通橋，一樣還是做雙子城。