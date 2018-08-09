中評鏡頭：蕭美琴穿阿美族服飾好特別

蕭美琴選區在花蓮，原住民多半是阿美族，來桃園觀禮簽約典禮，配合穿起阿美族服飾，左邊是原住民族委員會主委夷將‧拔路兒。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園8月9日電（記者 黃文杰）民進黨“立委”蕭美琴8日下午到桃園義美食品南崁廠出席“義美與花東原住民族部落友善契作”簽約儀式，大力推廣種植原住民族三寶（台灣紅藜、小米、樹豆），選區在花蓮的她，配合主辦單位穿起阿美族服飾，讓人看到不一樣的蕭美琴。



綠委蕭美琴跟蔡英文交情好，政壇也都知道，兩人都愛貓，蔡英文的愛貓、“第一寵物”蔡想想就是2012年颱風來襲，蕭美琴在花蓮秀林鄉勘災時撿到的虎斑貓。



先前“內閣”改組，就傳出蔡英文徵詢蕭美琴是否願意入閣？不過蕭美琴沒有答應，因為她好不容易代表民進黨選上花蓮“立委”。



義美食品近年開始與台灣原住民族部落農友契作，2017年在屏東三地門及瑪家地區鄉簽訂10年契作共約10公頃的台灣紅藜、小米、樹豆，每年創造了一千萬元以上的產值。



此次義美在“農委會”及花蓮、台東政府的促成，前進“台灣的後山”花蓮及台東，憑藉著好山好水，採購人員深入了解並挑選優質的台灣紅藜、樹豆及苦茶籽，花蓮地區與王梓安先生等七戶農友，共同簽訂了佔地面積9公頃、每年產值約數佰萬元契約合作；台東地區與樊永忠等農民們簽訂佔地達13多公頃的長期契作。



值得注意的是，義美除了邀請“行政院“原民會”主委”夷將拔路兒，也邀請“立委”蕭美琴、劉櫂豪出席，兩人都是民進黨籍，劉櫂豪還是民進黨台東縣長參選人。



蕭美琴、劉櫂豪都配合主辦單位，穿起原住民服飾，見證這個歷史。



穿起原住民服飾的蕭美琴，在致詞提到，感謝企業用契作方式來鼓勵原住民部落，廣泛種植包括台灣紅藜、小米、樹豆等農作物，經過加工轉換成食品，可以行銷到全世界。



稍後接受中評社採訪，被問到先前台灣水果過剩議題，蕭美琴說，生鮮農產品出口成本很高，還有檢疫與存放問題，替花東原住民與農民解決生產過剩，就必須靠食品加工，台灣是美食王國，超市看到美國、菲律賓、泰國產品，沒有道理這些國家的超市，看不到來自台灣的食品，缺點就是我們成本也高，數量也少，還要努力。