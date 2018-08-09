退將伍世文：真要美國協防台灣不一定能如願

伍世文接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月9日電（記者 張嘉文）前“國防部長”伍世文接受中評社訪問，對於兩岸發生戰爭，美國會不會協防台灣問題表示，美國當然會衡量利益，如果評估戰事會拖住他，意願當然就不高，尤其近幾年可以感覺到美國人一切以國家利益為優先，何況美國總統特朗普強調美國優先，所以真正要美國來支援，不一定能如你所願。



由我愛國旗委員會及松濤社主辦的八二三砲戰六十周年紀念大會，8日召開記者會，伍世文也應邀出席，會後接受中評社訪問。



對於現在的兩岸關陷入僵局甚至對立氣氛愈來愈高，伍世文表示，問題很簡單，關鍵就是那四個字，如果蔡政府也講九二共識，甚至再加上一中各表，那可以勉強接受維持兩岸和平狀態，大家可以交往，這樣對台灣的經濟是好事，可是有些人堅持理念，造成兩岸互不往來，損失是全體民眾，大家沒有生意做，農產品出不去，這都是直接損失，當然政府可以有別的辦法處理，但大家心知肚明，目前看不到有拿出辦法。



而針對“外交部長”吳釗燮日前接受美國有線電視新聞網（CNN）獨家專訪時說，若沒有美國持續的軍事支持，台灣容易被北京當局武力占領一事， 伍世文說，吳的講話重點當然是希望美國積極支援，可是這種表達方式把自己“國格”都丟掉了，我們從不會說你不來就會怎樣，這話講得太過分。



伍世文表示，當然兩岸軍事力量對比來講差比較大，我們一再強調要軍購，增購優良武器，希望能達到兩岸均衡戰力的目的，但大陸的軍力比較龐大，我們要想均衡不容易。且台灣的作戰空間不大，太多的武器也無法活動，因此保持住區域的安定這是必須的。



伍世文說，我們的問題是，這幾年把徵兵制取消後，對於兵源的影響很大，固然講用高薪吸引年輕朋友參軍，可是年輕朋友有意願接受軍事的嚴格訓練、管理的不多，因此很早就知道，想要的人不會有興趣，來的不見得是你要的人，加上訓練時間短等等，都是很嚴重的問題。



至於民進黨政府對於美國協防台灣抱持非常大的想法？

