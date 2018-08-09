馬輔選行程太狂　搞不清誰是黨主席

馬英九陪候選人到菜市場拜票，誠意十足。（中評社資料照） 中評社台北8月9日電（記者 張嘉文）堪稱是目前中國國民黨人氣王的馬英九，9日將陪國民黨台南市長參選人高思博展開掃街行程，且誠意十足，一連排了九個行程。繼之前馬下高雄輔選一天排了十個行程後，讓黨內人士驚呼“真的太狂了！”而對照現任主席吳敦義在媒體前鮮少曝光，黨內人士不禁感嘆“現在搞不清楚誰才是主席了！”



馬英九2008年大選時，每當在中南部的Long Stay競選行程，都獲得正面回響，最後大選投票結果，在被視為綠營鐵票區的台南市選區，馬的得票也勝出。雖然馬英九在執政後期聲望跌入谷底，但在他卸任後人氣逐步回升，這趟台南輔選能否再次展現能量，受到關注。



初估近三個月來，馬英九就跑了62個公開行程，甚至日前在高雄一天就陪當地參選人掃了10個活動，且很多行程都是被形容“很硬”的掃街或是菜市場拉票等等，9日陪高思博的行程也是，從早上7點20分開始到下午4點，共安排了9個行程。



根據規劃，馬一早先陪高在新營掃街，接著在新營的濟公宮舉行“誓師起義”儀式，宣布行腳行程全面啟動，並舉行繁榮新營大座談；接著先後走訪柳營的代天院及家豐牧場，以及鹽水區的護庇宮及大眾廟，傍晚回到新營的太子宮上香並到黃昏市場拜票。



這樣的輔選行程，讓孰悉選戰操盤的黨內人士形容“真的太狂了！”且讓人搞不清楚，誰才是主席在輔選？



對照現任主席吳敦義，一周鮮少有公開的輔選行程，且輔選也多是點到為止，譬如座談會或是相關造勢活動亮亮相、喊喊口號，都是屬於比較靜態的行程，和馬英九陪同候選人掃街、菜市場拜票大不同。



而馬英九這樣積極爭取曝光，當然是為了累積自己人氣，讓自己仍享有一定話語權，好在接下來的三中案攻防中取得較好的立基點，但這樣的操作方式，似乎也好好給吳敦義上了一課。