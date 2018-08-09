中評社挺進大膽島 揭開國共內戰對峙最前線

大膽島碼頭前方有聳立的高牆與立體的飛龍及一對獅子“迎賓”。（中評社 高易伸攝） 中評社金門8月9日電（記者 高易伸）配合823砲戰60週年及大、二膽戰役68年，金門縣政府上個月26日首次開放部分民眾與老兵登島，中評社記者8日在縣府安排下從金門水頭碼頭搭船至烈嶼（小金門）九宮碼頭，再從烈嶼搭乘快艇至大膽島採訪，揭開蔣介石來台後國共內戰最前線的戰地島嶼風光。



快艇灣靠大膽碼頭後，映入眼簾的是軍事氣息濃厚的關門天險，左右各寫著“大膽擔大擔、島孤人不孤”的紅字，碼頭旁懸掛一塊金門縣長陳福海“來過金門人生鍍金、上過大膽、一生膽大”的紅布島條迎賓。



步入大膽島內可見不少精神標語，例如“看！氣壯山河 聽！龍吟虎嘯”、“自由屏障”、“島孤人不孤”、“丹心貫日月、奮勇撼山河”、“海上長城”等，軍事氛圍十分濃厚。



大膽島原名大擔島，地處金門西側距大陸廈門僅4400公尺，1950年“國軍”曾在大二膽戰役中擊敗摸黑欲佔據大膽以攻擊金門前哨站的共軍，1958年8月23日共軍發動攻勢砲擊金門，在44天砲擊中大二膽兩島落彈11萬9921發，每平方公尺落彈60多發是823砲戰落彈數最多的島嶼，其落彈密度不僅世界戰史上前所未見，更創下台海戰役紀錄。



隔年，時任總政治作戰部主任的蔣經國視察“大擔島”，表揚“國軍”奮勇作戰、鞏固堅守的精神，並以“大膽者，方能負反攻赴國之大擔，並題贈“大膽擔大擔、島孤人不孤”，從此大、二擔島便改名為大、二膽島。



大膽島觀光目前以為試營運方式採團進團出觀光，每日登島上限為300名遊客，暫不開放陸客參觀。目前開放景點包括大二膽戰役紀念碑、神雞之墓、“三民主義統一中國”心戰牆等景點。目前島上仍有多處“軍事重地”並告示不可擅闖，否則將以法律處置。

