中評關注：美國擺明要東南亞在美中之間選邊

薛瑞福在美國智庫演講談印太戰略下美國與東南亞關係 中評社記者 余東暉攝 中評社華盛頓8月8日電（記者 余東暉）“我們經常聽到區域國家不想在美中之間選邊···選擇是清楚的：不是在不同陣營之間，而是在兩種很不同的抱負之間。”這是五角大樓負責亞太事務的助理防長薛瑞福（Randall Schriver）7日在美國智庫企業研究所（AEI）演講美國印太戰略與東南亞關係時公開說的。



奧巴馬政府在外交辭令上通常承認東南亞國家不願在美中兩個大國之間選邊，因而雖然推進以東盟為中心的亞太再平衡策略，但還不時提及美中可以在東南亞尋求合作地帶。而在新國安戰略和國防戰略都直接將中國定為“主要戰略競爭對手”的背景下，特朗普政府顯然已經擺明：東南亞國家就是要在兩個大國代表的兩條不同路線之間做出選擇。薛瑞福更是與其他美方高官一樣，佔據“道義制高點”，要東南亞國家在“夥伴或統治，獨立自主還或抵押未來，主權完整或脅迫，國際法準則或五花八門的主張到控制”之間做出選擇。



在演講中，薛瑞福雖然表示美國的印太戰略是正面的、積極的、包容的，不針對特定國家，但又明確指出少有疑問，中國許多行為展示的目標與美國自由開放的印太目標相逆。他稱，美國尋求與北京建立積極的、以結果為導向的軍事安全關係，但中方要明白，美國雖然會在利益一致的地方合作，但會在必須的地方競爭和對抗。他還表示相信，美國在印太地區展開的長遠競爭中處於有利位置。