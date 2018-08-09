登大膽島　看金廈最特殊的心戰現象

大膽島上的“三民主義統一中國”心戰牆，現今成了觀光景點。（中評社 高易伸攝） 中評社金門8月9日電（記者 高易伸）大膽島上最被大陸同胞所熟知的特（景）點當屬1986年8月由“國軍”所建一座高3.2公尺、長20公尺的“三民主義、統一中國”巨幅心戰牆。在兩岸關係對峙緊張的年代，廈門居民常可從日光岩、胡里山炮台等地以望遠鏡清楚眺望這八個大字。“國軍”當時為達“心戰”目的，甚至設有夜間照明裝置。後來兩岸關係和緩，大陸遊客只需花費人民幣100元，便可以搭乘觀光船“海上巡遊大膽島風光”。



據了解，由於夜間照明裝置太過耗電，“國軍”已在1995年7月停止夜照，直到2007年12月才又重新架設投射燈。對於“國軍”在大膽島架設“三民主義統一中國”心戰牆，大陸也不甘示弱搭起“一國兩制統一中國”，形成金廈兩地最特殊的心戰現象。



陪同上島的導遊林天允說，曾有一名在大膽島服役的軍官透露，前“總統”馬英九2009年中秋節時曾到前線大膽島上勞軍，還指出“大陸觀光客常搭觀光船拍攝心戰牆，但有次颱風把心戰牆面給吹毀掉漆了，不久島上駐軍便接到對岸電話希望儘快把牆面大字修復，否則觀光客就不出海了，”這些或許只是當兵過於苦悶所想出來的冷笑話，但以訛傳訛也成了一則冷笑話。



金門縣政府觀光處長陳美齡曾表示，因應大膽島於今年逐步開放觀光試營運，已先斥資新台幣5千餘萬元辦理修繕大膽島上基礎設施，今年元月也斥資3千萬元執行“莫蘭蒂”風災災後重建及樹木清除工作。



中評社記者隨團參訪大膽島，該團遊客看到心戰牆也紛紛拿起相機拍照打卡，過去兩岸對峙“國軍”對共軍的心戰標語已經失效，如今成了戰地風光打卡拍照、到此一遊的最佳景點。