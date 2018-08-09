黨產會開張不到兩年已凍結國民黨等724億

黨產會。（中評社 資料照） 中評社台北8月9日電（記者 楊騰凱）“行政院”不當黨產處理委員會日前認定中國青年“救國團”為中國國民黨附隨組織，凍結其資產56.1億元，總計黨產會共已認定7個單位為國民黨附隨組織，其他還包括中央投資股份有限公司、婦女聯合會等，總凍結資產高達新台幣724.4億元。至於國民黨被認定為不當取得，卻又已賣給第三方獲利的房地產，則已被黨產會追徵19.9億元。



黨產會自2016年08月31日掛牌成立，至今共認定7個單位為國民黨附隨組織，分別為中央投資股份有限公司、欣裕台股份有限公司、婦女聯合會、民族基金會、民權基金會、“國家發展基金會”，以及最新認定的“中國青年救國團”。



這些附隨組織遭凍結的資產包括，中投公司2017年財務報表價值的267.5億元、欣裕台公司2017年財務報表價值的5.3億元、婦聯會385.2億元、“救國團”56.1億元，此外，民族、民權及“國家發展基金會”的基金則共有9000萬元。



國民黨自身被凍結的資產，有其永豐銀行帳戶內款項3.6億元、台灣銀行9只支票的4.8億元，以及對張榮發基金會1億元債權。



總計，附隨組織加上國民黨資產，零零總總共凍結高達724.4億元。不過，也因為國民黨及上述附隨組織依法可向黨產會申請動支，例如用於支付薪資等，因此這些凍結資產的數字隨時都可能變化。



另一方面，國民黨過去也有數筆房產遭到黨產會認定不當取得，但因已經變賣給第三方，黨產會只能向國民追徵其獲利，包括國民黨歷年來透過“轉帳撥用”、“無償贈與”等方式取得的“國有”地458筆，遭追徵8.6億元，還有已賣給張榮發基金會的國民黨舊中央黨部大樓，也遭追徵11.3億元，兩者合計共追徵19.9億元。



黨產會在年底之前可能還會對國民黨祭出新一波認定附隨組織及追徵的處分，目前已經浮上檯面的潛在附隨組織對象，包括“三中案”的中央電影公司、中國廣播公司，至於下一波可能被追徵的，可能就是大孝大樓案的7.8億元。