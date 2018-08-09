陳建銘：丁請院長不如柯P學姊　藍綠都錯了

陳建銘。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月8日電（記者 鄭羿菲）針對台北市長選戰，台灣團結聯盟台北市議員陳建銘接受中評社訪問時分析，藍綠兩大黨的錯誤是沈溺傳統選戰思維，黨主席授旗、造勢、藍綠歸隊等，無法跟上時代了解選民要什麼，因此輸給無黨籍台北市長柯文哲的聲勢。



至於談柯能否角逐2020大選，陳建銘認為，還太早了，但並非不可能，當初馬英九也說不選台北市長，最後民意拱上來就參選了，若執政者擔憂柯文哲效應，不如檢討執政還有哪裡做得不夠好。



陳建銘曾為中國國民黨黨員，並在1996至2000年擔任第3屆“國大代表”，在2001年加入台灣團結聯盟後，選上第5屆“立法委員”、第10與第11屆台北市議員，及台灣團結聯盟秘書長。陳建銘目前為第12屆台北市議員，並預計以無黨籍身份參選年底的市議員選舉，女兒陳思宇擔任台北市政府觀光傳播局局長，與柯文哲關係非常不錯，被歸類為少數挺柯派議員。



陳建銘接受中評社訪問時分析，國民黨與民進黨目前仍沈溺在傳統選戰思維，從多項民調中柯文哲都穩定領先來看，國、民兩黨傳統選戰藍綠分邊歸隊、迷信選舉天王、造勢與動員等思維是錯誤策略，每次選舉都是黨主席授旗、所有黨員同志搖旗吶喊，完全看不到效果。因為來的都是自己人，只是同溫層取暖，對民調與民眾接受度並沒有提升，這是因為台北市的民主氛圍已進展到選舉2．0。



陳建銘說，無論是中國國民黨台北市長參選人丁守中，或民進黨台北市長參選人姚文智，都陷入同樣的錯誤，丁的主任委員是前“行政院長”張善政，姚的競選團隊高層都是黨內“立委”、高級政務官等，但柯文哲只有一個小編、一個學姊，營造的網路聲量、民調都領先兩黨。兩黨應去思考現在的台灣人民、台北市民到底需要什麼，否則在年底的台北市長、市議員選舉上，必嚐苦果。



陳建銘認為，台北市不管在政治、經濟等都是全台最具影響力的，而柯文哲以民眾最認同的方式問政，示範的是前所未見的選舉方式競選，這代表台灣人民對政治的認知一直在改變，而尊重民意、爭取認同與沒有傳統政治人物的虛偽則是柯的優勢，民眾已不認為選舉要砸大錢、大造勢才能贏，這股柯文哲風潮、非典型選舉模式在未來還可能擴散影響到2020大選，及2022年縣市長選舉。



被問到柯文哲影響擴及2020大選，是否代表他有能力角逐？陳建銘說，現在要談是否投入大選還太早，至於柯日前跑新竹縣市站台，應是只要有人願意跟他善意互動，他便樂意配合。他反問國、民兩黨新北市長參選人侯友宜與蘇貞昌也是到處跑站台，難道也代表侯、蘇要選“總統”嗎？

