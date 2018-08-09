大膽島上有神雞　對岸砲襲就會展翅鳴啼示警

大膽島上有座“神雞之墓”，記載著國共內戰的血淚故事。（中評社 高易伸攝） 中評社金門8月9日電（記者 高易伸）金門大膽島原名大擔島，是國共內戰國軍對峙共軍的海島最前線，過去歷經多次戰役而屹立不搖，更被蔣經國譽為大膽之島。戰役事蹟也引發不少神蹟庇佑的故事並傳為島上佳話。根據導遊林天允解說，大膽島上共有40多座大小寺廟，因駐島官兵亟需信仰與依託，駐島期間更不時從海上撈起大陸飄洋過海的神像供奉著，而這些神像乃是大陸當年行文革與無神論所致。



位於大膽島北山的“神雞之墓”，真實埋葬著一隻“落都紅”品種的母雞，根據碑誌記載，這隻母雞色紅艷美，體重達3斤，每日產一卵。1950年八二三砲戰伊始，每逢對岸砲擊前，該母雞就會展翅鳴啼、飛走窩藏以為示警，使得駐島官兵得以適時躲避以保性命。因此被島上官兵稱為“神雞”。



根據導遊林天允表示，這隻神雞每次啼叫不到30分鐘，共軍的砲彈就打過來，經過幾次測試成了屢試不爽的靈驗，於是島上官兵就把這隻老母雞當成了“防空警報器”。後來母雞死於1960年1月，島上官兵為表感念決定修墓表達感念。



現今大島島上的“神雞之墓”是在1961年3月由國軍埔光部隊所建，海鵬部隊於1965年再行整建神雞塑像。當年護佑大膽島官兵的神雞已經離去，徒留一座“神雞之墓”供人憑弔。現今開放觀光，也讓觀光遊客觸動對當年兩岸關係與戰爭的另類省思。



大膽島斗大的字體刻寫著“大膽擔大擔、島孤人不孤”，戰鬥精神標語及島上傳說也陪伴著前線官兵常相護佑。