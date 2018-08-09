中評關注：國民黨畫地自限丟了藍軍大哥寶座

黨產會清算救國團，藍委8日開記者會聲援。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北8月9日電（記者 倪鴻祥）年底選舉腳步逼近，蔡英文政府大砍泛藍陣營，清算中國國民黨黨產、婦聯會與“救國團”，另外透過檢調搜索深藍的中華統一促進黨毫不手軟。本該全力馳援的國民黨只有低調口頭聲援，畫地自限，任憑綠營各個擊破，說穿了就是怕被“標籤化”，藍軍大哥寶座因此也弄丟了。



蔡政府透過不當黨產處理委員會清算國民黨黨產，又凍結婦聯會與“救國團”的資產，表面上認定兩個團體是國民黨附隨組織，實際上是想要徹底斬斷國民黨選舉的金脈。以“救國團”為例，不介入政治選舉，裁培青年不分藍綠，國民黨理應展現更大實質聲援。



然而，國民黨擔心大動作會“落人口實”，可是都沒動作又怕被質疑無情切割盟友，只有低調口頭聲援。消極因應反讓綠營更加肆無忌憚的打壓，無視最高行政法院駁回其抗告理由所指的違憲疑慮。



以“統一”為訴求的中華統一促進黨是深藍族群中鷹派團體之一，有時採取激烈訴求手段來凝聚士氣，其總裁張安樂綽號“白狼”曾是竹聯幫創立元老之一，常被綠營“扣紅帽”、質疑組織犯罪，因此統促黨遭檢調搜索調查金流，國民黨連聲援都沒有，就是怕被“標籤化”。



2014、2016國民黨接連慘敗後，愈來愈避談“統”，訴求模糊，難怪蔡政府高舉“反統”大旗便難提對策，又到處畫地自限，反而把泛藍陣營愈畫愈小，自己弄丟藍營老大哥寶座卻不自知。

