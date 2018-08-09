中評關注：獨派公投警報解除　2020必再起

中評社台北8月9日電（記者 黃筱筠）禁掛五星旗公投因為未完成補正程序，遭到“中選會”駁回。根據提案人、前中社社長劉曜華的說法，似乎是“中選會”“技巧性”的公文往返，讓他們只能選擇放棄補正，等下一次再提。年底可能綁大選的公投案，涉兩岸敏感議題的，就剩下2020東京奧運台灣正名公投案連署，目前看來成案可能性也不高。蔡英文年底可以暫時解除警報，但2020大選前夕，警報必定再響起。



蔡政府年底選舉前夕，本應顧慮獨派選票，但為避免再製造兩岸衝突，似乎也有所收斂。但蔡這樣做，很可能也是獨派勢力不如想像中那麼大，讓蔡英文為了顧全兩岸大局，寧願得罪獨派。



獨派雖在禁掛五星旗公投案上，遭蔡政府“軟性杯葛”，但本土社團今天將再度召開記者會衝東奧正名連署。2020東京奧運台灣正名行動小組以及後援會提到，過去一週連署人數超過3萬份，目前已過半超過14萬人參與連署，還差15萬人就達法定門檻。距離預定的29日送件日還剩20天，行動小組將於今日再度召開說明全台連署大行動。



過去一週，因2019台中東亞青運遭到取消，本應是連署最顛峰時刻，但也只有衝出3萬多份，未來只剩下短短20天，要達到15萬份，恐怕很困難。



再加上28萬份只是最低門檻，一定要多連署幾萬份，避免“中選會”審核連署資料時，有太多麼無效連署被剔除。在民進黨沒有力推狀況下，加上“行政院長”賴清德都說了國際運動賽事，是以“中華台北”名稱參加，連賴都這樣說，東奧正名公投案要能成案，機會不大。民進黨應可在年底選舉暫時解除敏感公投案警報。



但年底選後，喜樂島聯盟將在明年4月發起正名制憲的公投，很顯然就是衝著2020大選而來，想要與2020大選綁公投一起舉行，加上禁掛五星旗連署也可能再提案。這些警報恐怕會在2020大選前再度響起。