中評鏡頭：馬英九台南陪高思博逛夜市人氣旺

馬英九陪高思博夜市拜票，人氣超旺。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南8月9日電（記者 趙家麟）“不要拍我吃東西，太太看到會生氣的！”馬英九8晚抵台南，陪同中國國民黨提名台南市長參選人高思博到武聖夜市拜票，馬英九人氣旺，逛夜市吃美食，雞蛋糕、牡蠣、章魚小丸都不忌口。



馬英九逛夜市，人氣強強滾，排隊等著要和馬合影、握手的隊伍人數，比起夜市裡任何一家美食名攤人氣都要旺。媒體詢問馬，是否有可能再投入2020大選？馬英九笑著回答說“謝謝你這麼關心我。”



高思博參選台南市長，本週開始啟動大台南行腳拜票行程，馬英九打頭陣，搶先在8日晚抵台南，陪同高思博在台南市中西區武聖夜市掃街拜票，9日一整天也都要陪著高思博，到新營、柳營、鹽水的市場、廟宇，也有誓師造勢活動及座談等。



馬英九抵達武聖夜市後，就先和高思博同框合影，並帶頭高喊“高思博，當選 ”，再透過夜市的廣播系統向民眾推薦高思博在台南土生土長，在美國讀了博士回來，在台南已有參選經驗，熟悉地方，此次在艱困情況下參選，有新觀念、新作法，相信一定可以為台南市政帶來新的氣象。



馬英九台南逛夜市，捲起了一股熱潮，許多民搶著和馬拍照、握手，馬英九來者不拒，也會詢問攤商的生意狀況；移動的排隊人龍一路跟著馬英九，8日晚的武聖夜市，人氣最旺的，就是馬英九了。



夜市的美食當前，馬英九、高思博本來有計劃光顧的小吃攤，結果人還沒走到位，就先在一家雞蛋糕攤位前忍不住開吃，馬邊吃邊向四周的媒體說“不要拍我吃東西，太太看到會生氣的”沒多久就把一支雞蛋糕吃得精光。烤牡蠣、章魚小丸子，直呼台南夜市美食，讚！