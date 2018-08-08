民進黨鍘挺柯里長不再提名　柯登門送暖慰問

柯文哲拜訪邱碧珠慰問。（柯文哲競選辦公室提供） 中評社台北8月8日電／民進黨台北市參選人姚文智民調落後，黨內力挺無黨籍市長柯文哲者不在少數，民進黨台北市黨部7日傳出，決議下屆里長選舉將不提名兩度公開挺柯的台北市南港區西新里里長邱碧珠。柯文哲聞訊後在7日晚上前往探視，並為她加油打氣。邱碧珠也重申，柯的確是一個認真做事的人。



柯文哲競選辦公室發言人林筱淇8日表示，柯文哲市長曾感嘆，台灣的政黨政治發展到現在，讓台灣社會在討論公共議題時，經常慣性地陷入意識形態框架，如此一來，對台灣民主政治的深化沒有正向幫助，也無法讓台灣社會更平順地往前推進。



林筱淇強調，柯市長4年來，不分黨派地與許多里長併肩努力、為市政打拼，而因為選舉的關係，讓里長們承受許多輿論壓力，對此我們感到相當不捨。選舉是一時的，但台北市政是長遠的，台北市的改變需要不分藍綠黨派，共同推動改變的持續發生。



邱碧珠8日上午受訪時表示，對於民進黨北市黨部未先和她溝通，即傳出可能不提名她參加里長選舉的做法，感到十分難過，她4年前是因響應民進黨所提出的政策，而支持當時的市長參選人柯文哲，而在這3年多來，她也發現柯市長的確是一個認真做事的人。



邱碧珠里長說，她很感謝柯市長這3年多以來在南港西新里的建設，例如柯市長所推動的東區門戶計劃、拓寬成功橋、改善長者福利等政績，都受到地方肯定，相較之下，姚文智則較少到地方走動，對地方基層的意見也不夠了解，因此她才願意堅定地支持柯文哲。