中評鏡頭：戰地大膽島開放觀光文創商品先行

大膽島限定文創磁鐵，一副要價新台幣100元，但遊客也可單買50元。（中評社 高易伸攝） 中評社金門8月9日電（記者 高易伸）配合823砲戰60週年及大、二膽戰役68年，金門縣政府上個月26日首次開放部分民眾與老兵登島。金門縣政府觀光處為強化觀光元素，去年推出“金門大膽島文創商品設計競賽”經熱烈投稿與評選共產生59組得獎作品。如今這些文創商品更在大膽島上限量販售，頗受歷經千辛萬苦上島的遊客喜愛。



有關大膽島文創商品包括個人化郵票、明信片、馬克杯、印有大膽形象的T- shirt、勇氣撲克牌、“大膽擔大擔、島孤人不孤”的造型磁鐵、限定徽章、文創鉛筆及“三民主義統一中國”心戰牆造型的金門高梁酒。



這些文創商品根據評鑑由“大膽搞”奪得最高獎項，而高粱酒瓶包裝設計、紀念明信片套組及大膽島個人化郵票，則分別由“揮灑著燦爛的孤島”、“大膽色彩”、“大膽頑字”等作品獲得金獎。



其中奪冠作品“大膽頑字”概念將大膽島、大膽擔大擔、島孤人不孤等標語，將其打散後重新組構，藉由在尋找句子的動作中，比喻遊客到大膽島探索這個未知的島嶼，並在過程中找尋新的組合及其奧祕。



為讓遊客更有當年島上駐軍的戍守海防的感覺，現場也提供專屬郵戳及明信片供遊客書寫投遞，屆時收件者將收到遊客在大膽島寄出的明信片，感受在通訊不發達的年代，書信往返與接受的期待及喜悅。

