李克強晤第73屆聯合國大會主席埃斯皮諾薩

中評社北京8月8日電／國務院總理李克強8日下午在北戴河會見來華正式訪問的第73屆聯合國大會主席埃斯皮諾薩。



新華社消息，李克強表示，中國作為聯合國創始成員國、安理會常任理事國和最大的發展中國家，一貫支持聯合國工作。習近平主席2015年成功訪問聯合國總部，並出席聯合國成立70周年系列峰會。中國堅定維護聯合國權威，支持聯合國在國際事務中發揮核心作用，全面深入參與聯合國在政治、經濟、社會、發展、維和等各領域的工作，將繼續履行應盡的國際義務，做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。



李克強指出，聯合國成立70多年來，世界和平總體上得到維護，10多億人口擺脫了貧困，越來越多的國家走上發展繁榮的道路。這些與世界走向全球化和多極化進程密切相關，也與各國堅持多邊主義、攜手應對挑戰密不可分。當前國際形勢下，我們比以往任何時候都更需要一個多邊主義的世界。各國應維護以規則為基礎的國際秩序，恪守聯合國憲章的宗旨和原則，堅持通過對話協商解決分歧。維護世界貿易組織基本規則，堅持並完善自由貿易體制，促進貿易和投資自由化便利化。推動國際關係民主化和法治化，反對保護主義。



李克強強調，聯合國、世界貿易組織等都需要進行完善和改革，但改革不是另起爐灶，要在維護二戰後國際秩序的基礎上進行，在維護聯合國憲章以及自由貿易等重大原則的前提下開展。



埃斯皮諾薩表示，聯合國高度重視同中國的關係。我作為第73屆聯合國大會主席首次出訪選擇中國，就是看到中國在加強多邊主義方面發揮的重要作用，以及支持聯合國工作所作的巨大貢獻。聯合國願同中方以及世界各國共同維護以規則為基礎的國際秩序，促進在國際法和世界貿易組織框架下的自由貿易，推動包容、惠及所有人的經濟全球化，攜手應對挑戰，促進世界和平穩定與發展繁榮。



國務委員兼外交部長王毅參加會見。