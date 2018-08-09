挺柯開鍘？徐佳青：9月起全面清查違紀者

徐佳青說，9月之後將清查違反黨紀者。（取自三立網路電視） 中評社台北8月9日電（記者 黃筱筠）民進黨副秘書長徐佳青8日晚間在《鄭，知道了》節目中表示，8月底登記結束後，從9月1日起，將從北到南，全面盤點有違反黨紀的人。主持人也問到，台北市民政局局長藍世聰公開說挺柯，徐接著說，那藍世聰只有兩條路可選，一是退黨，二是開除。



台北市選舉，民進黨與柯文哲戰火升溫了？年底選戰將屆，民進黨籍北市南港區西新里里長邱碧珠，因支持無黨籍北市長柯文哲被台北市黨部決議下屆不提名。而民進黨市議員高嘉瑜也因友柯，被民進黨台北市長參選人姚文智發言人批要開除黨籍。徐佳青在節目上直言，8月27日開放登記後，從9月1日起，將從北到南，全面盤點有違反黨紀的人。



針對高嘉瑜“友柯”說法，徐佳青在節目上表示，對於一個被黨提名的候選人，這樣的做法是讓人家覺得遺憾的，可以見縫插針的機會，會讓人懷疑，“是否只顧選票，不顧黨的團結？”對於黨的形象上無法加分。



主持人鄭弘儀詢問，日前有民進黨籍里長因為公開挺柯不被提名，那是否之前曾公開表達支持柯文哲的民進黨籍民政局長藍世聰，也可能被開除？徐佳青直言，藍世聰只有兩個選擇，一個就是被開除，一個就是要退黨。



徐說，從八月底，8月27日登記開始到月底登記結束，9月1日後民進黨就有法源依據開除黨員，將從北到南，全台盤點違反黨紀的人。