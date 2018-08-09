我快失業了！夜市彩券小販請馬英九救經濟

擺夜市的彩券小販請馬英九救經濟。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南8月9日電（記者 趙家麟）馬英九8日晚間抵台南，陪同中國國民黨台南市長參選人高思博夜市掃街，引起旋風。一位在武聖夜市買彩券的身心障礙人士，在馬英九向他打招呼時，表達“我已經感覺到我快要失業了！”希望馬英九幫忙出來拚經濟，因為生意實在太差了。



馬英九8日晚抵台南武聖夜市，陪同高思博逛夜新市拜票。武聖夜市規模約略僅次於花園夜市，觀光客的比例不及花園夜市，主要的消費群都是在地的台南人。



馬英九與高思博8日晚在夜市沿路向攤商、民眾請託拜票，遇到了賣彩券的小販，特別彎下腰詢問買氣。小販表示，生意真的很不好，希望馬英九想想辦法救經濟。馬英九回應表示會盡量來想辦法。



彩券小販向中評社表示，“我已經感覺到我快要失業了！”在馬英九來到之前，她才賣了兩百元。她說“不但夜市的生意變差，我也在觀光名勝的安平擺攤賣彩券十多年，現在生意也直直落。”



她說，過去，逛安平的人，都是兩手提著伴手禮，現在，人潮依舊，但買氣大減，手上空空的一堆；彩券不是民生必須品，生意大受影響。“這些彩券都買斷批來賣的；快到期的彩券，一定要開口向消費者拜託，如果賣不出去，就要賠了，壓力愈來愈大！”



另外，也有賣炸薯條的攤商表示，現在夜市買氣真的差很多，雖然還有利潤，但營業額少很三至五成的比比皆是，都些賠本的乾脆就不來擺了；老闆娘說“不管誰來執政，經濟才是最重要的，先讓經濟好起來，大家的生活才能改善。”