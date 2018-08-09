陳學聖父親節貼洋蔥文　住哪裡也揭曉

陳學聖選在8月8日晚上8點8分，在臉書貼出他跟父親的舊照片，一句“家人是我們一生的牽念”，感動不少人。（照片：陳學聖臉書） 中評社桃園8月9日電（記者 黃文杰）中國國民黨桃園市長參選人陳學聖，選在8月8日父親節晚上8點8分在臉書貼文，標題“家人是我們一生的牽念”，除澄清外界質疑“住在哪裡？”答案是為照顧年長的雙親，台北桃園兩地跑，更重要的是，陳學聖表達再多批評與質疑，也不能抹滅保護家人的心，以前是您們守護我，現在由我來守護您們。



國民黨桃園市長參選人陳學聖從政以來，每到選舉就會有人質疑“陳學聖你到底住哪裡？”，陳學聖上午先在父親節發了一部短片，說明自己會中壢跟台北兩頭跑，是因為父母都已90多歲又是家中獨子，孝道不能等，並表示只說這一次，晚間則貼出自己跟父親的舊照片，文章是感人的洋蔥文。



在陳學聖【我，不再沈默＃3】的影片中，陳學聖表示，他爸爸93歲、媽媽91歲，爸媽年紀大了，自己是家中的獨生男，心裡多少會有牽掛在，每天多看一眼、多講幾句話，沒有什麼比這個更珍貴，更需要去珍惜的。陳學聖說，自己在2010年選舉落敗的當下，就決定在桃園中壢定居，幸好那時候房價低，還負擔的起，不像現在房價漲成這樣。



陳學聖表示，很多人質疑我到底住哪裡，但住那裡跟執政的能力真的就能劃上等號嗎？那些台商在海外奮鬥沒居住在台灣，難道他們不愛台灣嗎？絕對不是這樣的，所以當有人問我住哪裡的時候，我覺得他們應該要問“你的心在那裡？”。



陳學聖說，從文化局長到擔任“立委”11年了，他很感謝桃園市民給他機會，人生有多少個11年，選市長就是抱持感恩的心。這輩子最感恩的就是父母親和桃園鄉親，陳學聖希望這份親情在他生命當中永遠不會錯失，同時他也能夠把公共事務做好，雖然蠟燭兩頭燒，但這一切值得，非常值得，因為兩邊都是我要感恩的人，“感恩我的父母親，感恩桃園的鄉親。”



陳學聖在影片中也呼籲那些批評他的人：“有一天你爸爸媽媽到了這個年紀的時候，你就必較能夠體會我的心境。”、“我第一次把我個人的隱私講出來，但就只講這一次。”，希望大家把專注力放在他的問政及未來的施政上，一同為桃園加油努力。