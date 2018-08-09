葛永光：蔡政府拿“救國團”就是想轉給財團

“救國團”主任葛永光上節目說明絕非國民黨附隨組織。(取自中天娛樂台畫面) 中評社台北8月9日電（記者 倪鴻祥）“行政院”不當黨產處理委員會認定“中國青年救國團”為中國國民黨附隨組織，其資產新台幣56.1億元為不當黨產，將予以凍結。“救國團”主任、台大“國家發展研究所”兼任教授葛永光8日晚間表示，“救國團”為了做公益去賺錢，政府又不補助，去年賺的錢有99%是用於公益，政府現在要收回土地是想轉變財團，因此“救國團”不會妥協。



中天電視“夜問打權”節目主持人黃智賢，8日晚間邀請前“監委”、現任“救國團”主任葛永光，前“監委”葉耀鵬，前“立委”朱高正，國民黨“立委”王育敏，國民黨台南市議員謝龍介，以及資深媒體人黃暐瀚上節目開講。



節目中出示“救國團”2016年度收入自籌經費、檔案經費、委辦及合辦經費百分比，其中自籌經費佔97.38%，標案經費2.07%、委辦經費0.35%、合辦經費0.20%，顯示絕大多數都是“救國團”自籌經費。



葛永光表示，黨產會的認定是違憲違法的，首先高等行政法院已經說明黨產條例是有違憲的法律確信，因此聲請“釋憲”，所以沒有要妥協，一定是走司法訴訟且訴訟到底，而且也會在媒體上論述。



針對黨產會凍結的財產，葛永光表示，56億元扣掉債務有10億多，扣掉一些指定用途的基金18億多，也就是說這些基金是不能用的，包括急難救助基金、互助基金等，另外有房地產、不動產，像是活動中心的不動產，大概有26億多，這些扣掉就剩下1億多，但還得記得要付退休人員的退休金。



葛永光舉例，活動中心的不動產26億多，劍潭活動中心房子是“救國團”蓋的，問題是房子賣不出去，沒人會來買，因為土地是國有的土地，估價雖然很多億，但那是賣不出去的。



主持人說，賣得出去，只要收歸“國有”後變更地目就賣出去給財團了，一定有財團看上“救國團”的土地了。



葛永光說，他們（蔡政府）就是想轉給財團嘛！從報紙上也看到已經有財團有興趣了。民進黨“立委”李俊俋稱“救國團”是營利事業，與公益團體不符合，黨產會也放話說“救國團”每年只用177萬從事公益，其實他們看錯財務報表了，177萬是指急難救助的經費，實際上每年花在公益活動上約1億多，而且連張老師都沒算在內。



葛永光表示，張老師每年總團部要補助1千萬，因為不賺錢，“法務部”有份公函很明顯告訴大家，只要終極目的、費用是用在與公益有關的，就是公益團體，像喜憨兒，“救國團”是社會企業，為了做公益，政府又不補助“救國團”，當然要去賺錢，賺了錢才能做社會公益，根據統計，去年有99%是用於公益，2013到2015年平均都在96%左右。

