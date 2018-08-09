快評：台人赴陸工作免辦就業證　凝聚向心力

中評社快評／國務院8月3日宣布取消港澳及台灣民眾在大陸就業的許可審核，不再需要辦理專門的“台港澳人員就業證”。國台辦發言人馬曉光8日表示，接下來將盡快公布台灣居民在大陸就業的配套政策措施。



根據發布，國務院取消就業事前審批制度後，人力資源社會保障部將在發布之日起廿個工作日內（八月卅日以前）公布配套措施，加強事中、事後監管，並加強宣傳解讀、確保落實到位。



過去，台灣年輕人初出茅廬闖大陸，如無一證在手，隨時變成打“黑工”。2005年大陸發布《關於建立勞動用工備案制度的通知》，要求任何包括港澳台在內的境外人士如在大陸獲聘，聘用的僱主須向當地人力資源和社會保障部提交文件，申請辦理“台港澳人員就業證”。



相關審批取消後，台灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活與大陸同胞享有同等待遇，將更便利台灣同胞在大陸就業，吸引更多台灣人士到大陸尋找發展機會。



我們認為，此一政策既有象徵意義，也有實際效用，能更刺激台灣人士西進大陸工作的意欲，有助凝聚台人對大陸的向心力。從今以後，台灣民眾可以跟大陸民眾一樣，隨意到大陸任何一個地方工作生活。



馬曉光8日特別就取消台灣同胞大陸就業審核一事作出公布和說明，足見大陸對台部門對此一政策的重視。兩年多來兩岸關係複雜嚴峻，大陸推動兩岸融合發展堅定不移，這將有助彼此互動與整合的繼續深化。兩岸融合，是化解敵意對抗的最佳路徑。