江啟臣語中評：美台關係跳不出架構

江啟臣。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北8月10日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨“立法院”黨團總召江啟臣接受中評社訪問表示，美國一直都是在想辦法模糊台灣在美中台三邊關係中的主權地位，美台關係能否升級，或是往哪個方向走，都還是沒有辦法跳脫出美中的架構。



美國國防部亞太助理部長薛瑞福（Randall Schriver）於美東時間8日在華府一場智庫研討會上回應台灣媒體提問時指台灣應思考美台的“非外交”夥伴關係，江啟臣上午在“立法院”回應中評社的提問做出上述表示。



江啟臣分析，其實美中台三邊只要涉及到台灣主權的部分，美國始終以來，包括特朗普政府也是一樣，一直強調美國的《台灣關係法》，強調遵守美國的“一中政策”，這樣的策略即使到特朗普上台都沒有改變，所以可以看得到，美國一直都是在想辦法模糊台灣在美中台三邊關係中的主權地位，也避免構成美國可能在這問題上要面臨的風險或麻煩。



他指出，即便特朗普上任這兩年，美國從國會到行政部門通過很多法案來支持台灣、支持台美關係的升級與強化，有一些當然是沒有約束性的。但大家可以看到，美國的行政部門包括薛瑞福是國防部的官員，他們的發言還是傾向保守，特別是在美台關係，在美台的正式外交關係的改變或是提升等問題上，發言都相對保守，這就代表美台關係還是沒有辦法跳脫出美中的架構。



江啟臣告訴中評社，所以美中架構如何變化，它當然就是主要引導美台關係未來能不能繼續升級，或者是往哪一個方向走，它大概是離不了美中之間的架構與關係的變化。



薛瑞福於美東時間8日中午在華府智庫美國企業研究所（AEI）舉辦“美國的東南亞戰略”研討會上回應媒體提問時表示，美國“自由與開放的印太”戰略中，台灣應創意思考美國與台灣的“非外交”關係，藉以推動雙方契合的價值觀，這符合美國利益。



薛瑞福對於美國是否應加入“跨太平洋全面進展協定”（CPTPP）、五角大廈將如何執行“2019財政年度國防授權法”（NDAA 2019FY）有關台灣的部分，包括美台軍演、美軍訪台、台美高層官員互訪等事都沒回答，薛瑞福只強調美國將依《台灣關係法》所建構的美台關係行事。