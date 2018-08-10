大膽老兵黃德偉秀舊照　沒必要再走回頭路

大膽島老兵黃德偉向中評社秀出老照片，黃是陸軍988梯次，於1973年駐守大膽島。（照片：黃德偉提供） 中評社金門8月10日電（記者 高易伸）中評社記者昨日挺進烈嶼大膽島並訪問當年戍守駐島老兵黃德偉，黃為陸軍988梯次，1973駐守大膽島兩年，部隊分發在裝甲騎兵連，歷經45年再次登島內心滿是感動。黃表示，現在的大膽島跟過去已經有所不同，當年生活比現在更苦，兩岸開放交流已經多年，沒必要再走回頭路。



黃向中評社秀出45年前從軍英姿颯爽的“小鮮肉”照片，對比老型男打扮，依稀可見當年風采。金門縣政府為配合823砲戰60週年及大、二膽戰役68年，上個月26日首次開放部分民眾與老兵登島。試營運階段每日登島上限為100人，但限“中華民國國籍”居民與老兵。



1950年出生的老兵杜富義從台北帶著兩個女兒上島重溫軍旅回憶，他接受中評社訪問表示，以前在這裡當兵很苦，物資匱乏，島上島上雖貧瘠，但仍可種種空心菜，駐島官兵可以連續一個月都吃空心菜。這裡的訓練其實還好，但大部分時間都在站哨。對比現在義務役“國軍”訓練4個月就結業，整個戰力跟環境氛圍已經大不相同，來到大擔島北山，杜還指著一座荒廢的碉堡說，當年他在此服役，這座碉堡就是他們連蓋的。



另一位70歲的楊姓老兵在休息時表示，在大膽島當兵已是50幾年前的事情，當年很多弟兄在服役期間傷亡、慘死，他不想談這麼久遠的事情，對於兩岸政治議題他也不想多說，但他覺得兩岸各自發展會比較好。



這次率團上島的台灣導遊協會理事長林德仁接受中評社訪問表示，金門縣政府開放大膽島觀光的概念很好，但全程走下來有些長輩體力不堪負荷，加上全島地勢起伏、水分不易補充且林蔭較少很容易曬傷或中暑，建議可改進讓這裡的旅遊體力消耗不那麼龐大。他會把心得建議轉告金門縣觀光處以為調整參考。



目前大膽島旅遊以試營運為主，想上島觀光可上金門縣政府觀光處網站詢問瞭解，但來大膽島可不輕鬆。得先湊團開團，再從金門搭船往小金門烈嶼趕上早上8時30分的船班，歷經25分鐘的乘風破浪，才會抵達大膽島。從海上航路遠眺大膽島可見右手邊的廈門市，左手邊則可見王永慶在漳州投資的電廠。