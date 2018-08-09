林文瑞：水利會官派不會影響年底選舉

林文瑞。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園8月9日電（記者 黃文杰）農田水利會聯合會會長、台灣雲林農田水利會會長林文瑞上午接受中評社訪問表示，水利會官派是否改回民選？看來困難大，目前聯合會重心放在施行細則，務必保障農民權益。他不諱言，水利會幹部適用“行政中立法”，退出政黨活動，效應比較大。至於水利會改官派不太會影響地方選舉，但2020大選就是變數。



“立法院”今年元月三讀通過“農田水利會組織通則部分條文修正案”，停止辦理今年第五屆的水利會會長選舉，並將第四屆會務委員、會長任期延任兩年四個月到2020年9月30日；會長任期屆滿或出缺時，由主管機關指派具有一定資格者擔任。至於改制為公務機關及資產處理、職員工作權益保障等事項，另以法律定之。



桃園農田水利會青埔行政大樓上午舉行動土典禮，林文瑞以農田水利會聯合會會長身份受邀出席，目前包括桃園在內水利會會務委員及會長都是延任。



國民黨桃園市長參選人陳學聖也到場，為農民權益來爭取發聲，直言民進黨將農田水利會改官派，讓3000億資產全充公，痛批猶如強盜一般，等同抹煞農民的貢獻，他與農民互動之中，感受到農民對會長官派及財產充公頗有怨言，他提到，倘若國民黨2020重回執政，一定會重修法令，將官派改回民選，還財於民。



活動結束，林文瑞接受中評社訪問表示，將官派改回民選，可能性不高，因為法令已經生效，他本身也反對官派，但是面對“舉手舉腳也是輸給民進黨”，接下來就是怎樣保護農民的權益，也就是制訂“施行細則”，包括改制為公務機關及資產處理、職員工作權益保障等事項，就要捍衛農民權益，這是最重要。



林文瑞說，不管是否改制為公務機關或非公務機關都是其次，服務農民精神是不能改變，修改法律的過程中，就要積極參與，這樣才能兼顧未來農田水利永續經營。



中評社問，當初農田水利會修法，引爆“拔樁”、“開民主倒車”、“政府權力獨斷”、“掠奪人民財產”等疑慮，似乎在會務人員延任後突然“消聲”？距離11月24日地選舉還有四個月，是否會左右選情？



他說，水利會其實本來就不是屬於哪個政黨，當然長期以來，國民黨確實跟水利會比較有互動，被歸類為國民黨系統，其實未必如此，聯合會是17個農田水利會組成，為台灣農民與會員來打拼，基於行政中立法，水利會幹部已經不參與政黨活動，自然比較不會左右年底的選舉。



林文瑞說，地方選舉主要還是看著參選人本身，在地方基層與人脈經營，這比較重要，“水利會改官派”等大環境變數，對地方選舉影響不能說沒有，但預估影響層面小，不過2020大選“那就很難講”，因為會務人員延任到2020年9月30日，若之前沒有真正確保農民權益，就會是變數，“這個過程很漫長，才正要開始”。