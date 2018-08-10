中評分析：離開八年，谷歌重返中國有譜嗎？

人民日報推特發文歡迎谷歌重返中國大陸。 中評社香港8月10日電（記者 張爽分析報道）自從谷歌2010年退出中國市場之後，沒有哪次重返中國的傳聞比這一次看上去更真實。



美國彭博新聞社引用匿名消息人士的爆料稱，谷歌正在和騰訊控股的浪潮集團以及其他中國公司就購買他們在中國提供的雲服務一事進行接觸。中國官方媒體《人民日報》也在其推特上貼文稱，“歡迎谷歌重返中國大陸，但是必須尊重中國的法律。所有在中國的外國互聯網公司都必須尊重中國的網絡管理。”甚至百度董事長李彥宏也表示如果谷歌重返大陸，有信心與谷歌再PK一次。



在疏離中國大陸市場數年之後，谷歌最近在中國大陸市場的發展按下了加速器：今年在香港成立了一個數據中心，並在北京成立了一個人工智能研究中心。谷歌還對中國網上零售網站京東（JD.com）投資5.5億美元。除此之外，今年七月，谷歌通過一款名叫“猜畫小歌”的微信小程序在中國廣大互聯網用戶中刷了一把存在感。



在李彥宏的PK宣言發出後不久，@新浪財經在微博上發起一項投票：“如果谷歌回來了，谷歌和百度，你選擇用哪一個？”短短幾個小時內，將近兩萬人參與投票，70%以上的用戶選擇用谷歌，百度的支持者只有不到20%，剩餘5%左右的用戶表示兩者皆可。



百度近年來因競價排名等逐利的做法導致負面新聞纏身，如魏則西事件——魏則西及其家人因在百度推薦的武警北京市總隊第二醫院接受了未經審批且效果未經確認的治療方法，導致耽誤治療，最終不治去世。有網友指責百度吃“人血饅頭”。在網上流傳的李彥宏貼文截圖中，李彥宏對長久以來人們認為“百度占了谷歌退出中國的便宜”忿忿不平，認為百度是通過技術和產品創新坐穩中國搜索界老大的位置的。

