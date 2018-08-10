中評關注：民進黨成功瓦解藍軍水利會勢力

林文瑞是國民黨水利會系統指標人物，不過基於行政中立法，已經請辭所有黨職，“中立就中立的比較徹底”。（中評社 黃文杰攝） 林文瑞請辭國民黨雲林縣黨部主委、中常委等黨職，專心於水利會業務。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園8月10日電（記者 黃文杰）民進黨政府推動“農田水利會組織通則”修正案，曾經引爆基層農民怒吼，可能衝擊民進黨年底地方選舉，不料後來卻意外“消聲”。農田水利會聯合會會長、台灣雲林農田水利會會長林文瑞直言，“行政中立法”效應大，因水利會幹部也適用該法，等於斬斷了國民黨組織動員中重要筋骨。



林文瑞，國民黨籍，除了擔任台灣雲林農田水利會會長，本身也兼具國民黨中常委、中央委員以及“水利工作委員會主委”等多重黨職身分，先前還是國民黨雲林縣黨部主委，傳言可能爭取代表國民黨參選雲林縣長。現已請辭國民黨雲林縣黨部主委、中常委等黨職，專心於水利會業務。



桃園農田水利會青埔行政大樓上午舉行動土典禮，林文瑞以農田水利會聯合會會長身份受邀出席，中評社問國民黨雲林縣長選情。



林文瑞說，水利會本來就不是屬於哪個政黨，或者應該說，比較傾向某一個人深耕於水利會系統，當然長期以來，國民黨確實跟水利會比較有互動，會被歸類為國民黨系統，其實未必如此，水利會從業人員是服務農民，實在很難說水利會是特定政黨，沒有這回事。



先前國民黨為了反對民進黨政府推動“農田水利會組織通則”修正案，透過“水利工作委員會”結合農田水利聯合會、各地水利會會長、會務委員、小組長、會員等層級進行連署活動與陳抗，這些農民怒吼“動作”，因為水利會幹部也適用“行政中立法”，開始綁手綁腳，等於斬斷了國民黨組織動員中一根重要筋骨。



全台各地具有國民黨籍的農田水利會長，都是當然黨代表，人數約有11位，其中身為農田水利會全聯會會長林文瑞更是指標。



水利會向來被認為國民黨系統，特別是雲林等中南部水利會系統，不過民進黨先以“水利會官派”，瓦解國民黨地方動員能力，此舉被視為“拔樁”。



接著以會長與會務人員延任到2020年9月30日，等於把“燙手山芋”拖延，以時間換取空間，不會在2018地方選舉，壓垮民進黨選情，延後到2020之後再爆發。



國民黨最熟悉的水利會系統組織，歷經幾次地方選舉與大選，逐一被民進黨“破解”，原本手上握有“好牌”，在失去黨產、失去執政權之後，“藍天”愈來愈無力挽回。