中評專譯：芝加哥預示著美國的未來發展

中評社香港8月10日電（記者李雅潔編譯）在所有美國主要城市中，芝加哥可能是獨一無二的。美國的其他州—特別是較新的、增長速度更快的城市—應該密切關注它的發展變化，因為美國的未來看起來和芝加哥很像。



雖然芝加哥有也是繁華且生機勃勃的，但它並不像紐約或三藩市那樣昂貴得嚇人。彭博社作家Conor Sen分析道，芝加哥缺乏像休斯頓和亞特蘭大這樣爆炸式的人口增長，但也沒有像底特律這樣的人口增長過於緩慢。它是如何實現這種相對可持續的愉快狀態的呢？



作為一個亞特蘭大人，我認識到芝加哥也很快就長大並且衰老了。在第十九世紀末和二十世紀初，它是世界上增長最快的城市之一。隨著大蕭條的爆發，芝加哥的快速增長停止了，只有當人口增長放緩，城市開始衰老時，它的一些問題才會顯現出來。南方快速增長的超級都市對於一些老年人的問題來說太新鮮了，不能套用在芝加哥身上。但也不是說其他城市就能夠幸免於難。

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加哥現代問題的大框架是顯而易見的。這個城市正在經歷人口流失的陣痛。工廠正逐步搬離城市，並且帶走了大批中產階級的就業機會。加哥作為一個鐵路城市蓬勃發展，隨著美國經濟的發展從鐵軌到公路，芝加哥變得不那麼重要了。寒冷的天氣使很多人不願意長期居住在芝加哥，因為它的大部分地區都在東北部和中西部。這是一個高稅收的城市。然後現代芝加哥在政府治理方面有他自己獨特的問題，比如養老金發放延遲、債務問題以及高犯罪、低破案率。



但人口統計學卻告訴我們一個更微妙的故事。就像全國許多其他城市一樣，芝加哥的城市中心也不斷迎來更多的年輕賦予家庭。二十世紀九十年代，美國來了很多墨西哥移民，而芝加哥則從10年前開始，墨西哥移民的人數下降，最終向外流失。其淨人口損失主要是由兩個因素造成的：黑人家庭的穩步外流，其次是白人人口老齡化。總的來說，芝加哥可能是一座950萬人時要掙扎、600萬人時會茁壯成長的大都市。

