汪毅夫：北京的會館文化

汪毅夫系全國台灣研究會副會長（圖片來源：網絡） 中評社香港8月10日電（作者 汪毅夫）讀《光緒順天府志》京師志卷十三《坊巷上》、卷十四《坊巷下》，見北京各坊巷遍布全國各地設立的會館，如“教場上、下頭條胡同有雲南、山左、宜荊、永新諸會館。下二條胡同，有貴州會館。上、下三條胡同，有川西、廣西會館”等，真是“漲姿勢”（長知識）也。 常聽人言說，今之“駐京辦”即古之會館。吾甚不以為然，會館絕對不是Office，不過是各地旅京人士短暫居留之所耳。自助（包括個人付費）和互助（包括來京取得功名、得到升遷人員的贈金）是會館賴以維護和維持的主要方式。



我藏有《北京漳郡會館錄》之複制本。從中可以略知北京的會館文化。“會館原為候選、候補、入覲、進表、鄉試、會試、廷試、恩蔭、歷監、奉差、公幹等役而設”，眾多的官人、眾多的文人、眾多的鄉人聚於一處，彼此關係如何調適？在住館方面，“京官讓候補、候選者，候補候選又當讓廷試、會試、鄉試”；當聚會之時，“館中公會並應序齒，以恰鄉誼，若名分相礙，坐於應讓者肩下，至陪宴上官，便當序爵，不當以年齒固遜”，這是民間習慣法“在家論叔侄，在外論官職”的具體適用，是會館的良好風氣。會館新建、擴建、修建及日常開支，端賴贈金和房租支撐。經費流通，收、支殊途，即“館長收銀不用銀，館副用銀不收銀”，如今日財政管理之收、支兩條線也。“鄉官丁憂，館長、副備香燭、奠儀一兩，相率一吊。同鄉諸友丁憂者，吊儀三錢。或遭不測，盤費無資者，支公費伍兩，為葬義冢”。會館設有義冢，“歲清明、中元日，會館長、副備看香燭牲醴，率館友到冢行祭掃禮”，以示人性關懷。會館設神堂，祀漳郡城隍之神、文昌帝君、關聖帝君和福德司土之神。館中設收藏書版、碑拓、書畫、古玩之所。



2018年8月9日記於北京



（作者汪毅夫系全國台灣研究會副會長）