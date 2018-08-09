黨紀處分挺柯黨員引反彈　洪耀福：威嚇不好

洪耀福。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北８月９日電（記者 黃筱筠）民進黨台北市長參選人姚文智陣營發言人洪立齊７日於政論節目，點名台北市府顧問周榆修、市議員高嘉瑜退黨，或由黨部處理兩人黨籍問題；姚今天也認同發言人的說法。身為姚文智的競選總幹事、民進黨祕書長洪耀福９日下午與媒體茶敘時，則一改口徑說，“黨紀是最後手段，但不是唯一手段，候選人都要團結任何力量”，民進黨團結不是靠黨紀，一個軍隊往前走，難免部隊走累了、走慢了，不想走，作為隊伍領導人要鼓舞士氣，要把他們勸回來，“不是用黨紀威嚇，這樣作法不好”。



洪耀福說，姚文智有能力去鼓舞黨內支持者，他要用更溫暖的方式，那是姚文智的責任與使命，讓走岔路的人走回來。媒體追問高嘉瑜是否走岔路？他表示，領導人要提出願景，讓跟隨著可以認同，鼓舞他們。



他表示，他身為秘書長，若有人針對黨的決策有質疑，他要去說明；若身為總幹事，一位幕僚這樣發言是不適當的發言，製造內部矛盾，他作為總幹事是要檢討。但姚文智也認同發言人說法，洪則說，“我會找姚談，我要告訴他身為領導人的使命”。



至於高嘉瑜於點名姚文智辭“立委”可以拉抬選情，洪耀福說，這要根據各區選情評估，也沒有規定一定要辭，黨內並沒有這樣規定，以候選人個人考量為主。



有資深媒體人爆料蔡英文針對提名姚文智曾說緩半個月，洪耀福也否認說，並無此事，蔡英文很尊重選對會決定。



目前還留在台北市政府的黨員、台北市府顧問周榆修、民政局長藍世聰等人，若做了什麼會被視為違紀？洪耀福說，沒必要設這個標準，他們若是為政策發言，也沒有黨紀問題。他們的權力、義務，與一般黨員一樣，若惡意攻擊或是助選，會依照樣態來討論，他們沒有特殊性，也不會被做特別處分。



而藍世聰曾公開說他會輔選柯文哲，洪耀福也說，言論、思想無罪，主要是看行為。