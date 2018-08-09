新竹縣長候選人楊文科跨黨合作　國民黨認可

洪孟楷。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月9日電（記者 張嘉文）無黨籍新竹市長參選人謝文進今天拜會中國國民黨新竹縣長參選人楊文科，以跨域合作方式互拉抬聲勢，但卻引發楊文科違紀幫非黨籍市長參選人輔選質疑。對此，國民黨發言人洪孟楷回應表示，楊主要是受新竹縣議長之邀，做民生議題上的討論，不涉選舉事務，且楊有事先報備，並無違紀問題。



據媒體報道，楊文科今天與無黨籍新竹市長參選人謝文進合體，跨域、跨黨派組成“大新竹共榮連線”，正面對決民進黨“竹市林智堅、竹縣鄭朝方”的“大新竹共好搭檔”。



面對媒體詢問國民黨在新竹市還有個參選人許明財？楊文科說“政治歸零，建設新竹。垃圾問題不能分黨派，新竹要喝好水可以分藍綠嗎？如果你在新竹市信任謝文進的智慧，在新竹縣相信楊文科能力，我們兩人都當選後，一定會攜手合作，迅速有效跨域處理大新竹的問題，組成會做事連線”。



對此，洪孟楷下午回應表示，關於楊文科今日行程，並無所謂媒體指稱合體之事，而今日行程主要是受新竹縣議長之邀，前往新竹縣議會參與座談活動，與新竹縣市議會議長做民生議題上的討論，這是整體市政的發展，不涉選舉事務。



洪孟楷強調，且楊文科於事前已向黨中央組發會報備相關行程，因此民生議題優先、人民生活第一的立場，與國民黨的立場並無不同。