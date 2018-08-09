中評關注：藍新竹市將棄許明財保謝文進？

新竹市議會議長謝文進（左二）拜訪新竹縣議會，謝是無黨籍新竹市長參選人，見到國民黨新竹縣長參選人楊文科（右二），此舉讓人懷疑，國民黨在新竹市，是否要禮讓謝文進。（照片：謝文進競選辦公室提供） 中評社新竹8月9日電（記者 黃文杰）無黨籍新竹市長參選人、新竹市議會議長謝文進9日拜會新竹縣議會，倡導縣市合作，尋求跨域共治大新竹。值得注意的是，會場見到國民黨新竹縣長參選人楊文科，雙方並喊出“新竹市信任謝文進、相信楊文科（當）縣長”口號，讓外界揣測，國民黨在新竹市是不是要“禮讓”謝文進，棄國民黨提名的許明財？



新竹市長選舉，目前是三搶一局面，國民黨提名65歲的前市長許明財，民調始終落後給43歲的民進黨籍現任市長林智堅，新竹市議長謝文進以無黨身份參選，積極“出招”猛攻。



雙方會談地點在新竹縣議會，由國民黨新竹縣議會議長張鎮榮親自接待，縣長邱鏡淳、縣議會副議長陳見賢也出席，同時還有國民黨縣議會黨團書記長陳正順議員、兩位副書記長林思銘及賴江海議員，擔任過縣議會副議長的張志弘議員也都出席，國民黨新竹縣長參選人楊文科在會談開始前趕到現場。



針對國民黨在新竹市要禮讓謝文進，放棄許明財的揣測，新竹縣長邱鏡淳和國民黨縣長參選人楊文科都說，他們對謝文進只有禮貌，沒有禮遇的問題。



謝文進本身是新竹市議長，見到新竹縣議長張鎮榮等人，雙方針對多項縣市民眾反映的公共議題提出意見交流，都認為新竹縣市有百萬以上人口，許多公共議題必須要啟動縣市攜手合作，推動成立跨域治理的平台，共同來研議解決對策與方案，創造大新竹的共榮。



謝文進強調，縣市合作不能因為政黨不同而中斷停止，他說“政治歸零、建設新竹、百業興旺、市民平安”是他參選的訴求，此次拜會就是縣市合作的起點，未來當選後會與楊文科縣長一起推動成立跨域治理平台。



最後這場新竹縣市的拜會，在大家共同以“啟動縣市合作跨域治理 大新竹”做為此次拜訪會談後的目標與共識。