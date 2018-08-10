中評關注：綠啟動鍘刀反讓棄姚保柯成真？

姚文智。（中評社資料照） 中評社台北8月10日電（記者 鄭羿菲）民進黨與無黨籍台北市長柯文哲5月中旬分手，民進黨參選人姚文智經營近3個月，民調都盤旋在1成多低檔，距離綠營在台北市基本盤4成甚遠，讓部份黨內人士再也忍不住，開始砲口對內點名，要求以黨紀強迫歸隊。但黨紀開鍘真能挽回姚文智低落的支持度嗎？



民進黨台北市黨部7日快刀斬亂麻將多次挺柯的民進黨台北市西新里里長邱碧珠以年底不提名處分。姚文智競選辦公室發言人洪立齊也點名台北市議員高嘉瑜看是要退黨或黨紀處分，先鍘里長、後點名市議員，意在殺雞儆猴。劍也指向民進黨籍台北市副市長陳景峻、民政局長藍世聰等人。



從5月模糊帶過到現階段風聲鶴唳的原因，主要在8月27日“中選會”即將受理候選人登記，姚文智目前民調只有1成多，比民進黨在台北市選最差的2002年李應元35.89%得票率還低（當年對手是馬英九，得票率達64.11%），民進黨中央必須防止台北市長選戰影響到2020大選戰線崩潰。



過去這段時間，不論是黨主席蔡英文親自授旗、黨中央舉行造勢晚會，都拉不動姚文智的民調，明的或暗的挺柯文哲的民進黨人愈來愈多。民進黨中央宣稱，9月起從南到北大盤點並強勢處理違規黨紀者，藍世聰回嗆“黨紀不能約束民意，當黨意與民意有落差，行使黨紀能不能獲得民意支持，希望黨要審慎思考”的確值得深思。



事實上，屬謝系的姚文智，沒有像新潮流這樣強大派系支撐，在黨內也罩不太住。諸如姚辦點名挺柯的“正妹”綠委高嘉瑜退黨，高隨之反擊，要姚辭“立委”參選。



從中間選民的角度來看，民進黨正逐漸成為另類威權、中國國民黨2.0，失去原先民眾支持的多元包容言論空間元素，並將姚文智形塑成民調成績不好，沒有破釜沈舟辭“立委”衝選舉的決心，反而責怪市議員就事論事談市政的推諉卸責態度。



民進黨以砲口對準自家人大動干戈，真的能替姚文智爭取台北市民認同嗎？答案恐怕不容樂觀，也讓人懷疑民進黨一手黑掉姚文智形象，是否有意讓棄姚保柯成真。