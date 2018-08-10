韓國“克隆之父”向察哈爾學會贈送克隆犬

韓國“克隆之父”黃禹錫教授在京向察哈爾基金會贈送克隆犬“Lucky”並舉行交接儀式 中評社北京8月10日電(記者 徐夢溪)8月9日上午，韓國“克隆之父”黃禹錫教授在京向察哈爾基金會贈送克隆犬“Lucky”並舉行交接儀式。



全國政協外事委員會副主任、察哈爾學會會長、察哈爾基金會主席韓方明對黃禹錫贈送克隆犬，及其對中韓友好做出貢獻表示感謝。韓方明指出，黃教授是國際知名的生命科學家，克隆犬lucky的贈送見證著中韓兩國的友誼。黃禹錫對察哈爾基金會給予韓國秀岩生命科學研究院的支持表示感謝，表示將繼續努力產出更優秀的科研成果。



韓方明曾經參與到克隆犬LUCKY的胚胎移植的手術中。他先於2017年9月27日將黃禹錫教授培植的胚胎成功植入一只代孕母犬子宮並順利懷孕，並於當年11月26日赴韓國為克LUCKY親自接生。



2018年3月8日，黃禹錫將這只來自杜拜王室、命名為LUCKY的克隆薩盧基犬由首爾經韓國平澤港由專人護送運抵中國威海港，經陸路輾轉於3月9日午夜運抵北京昌平寓所。



狗是科學界公認最難克隆的動物，而黃禹錫早在2005年就帶領團隊培育出世界首條克隆狗“史納比”，因此獲韓國科技部“最高科學家”的稱號。2009年，他和團隊利用在“9•11”倒塌的紐約世貿中心救出最後一名幸存者的“英雄犬”特拉克的基因，成功克隆出５只小狗。2012年開始，黃禹錫教授與俄羅斯東北聯邦大學合作利用克隆技術複活西伯利亞猛獁象的計劃。



韓方明曾在接受中評社專訪時表示，克隆犬手術移植和接生的成功率實際上不高，但所幸成功了，通過這些交流活動，兩國人員和科學界的感情被加深了，也瞭解到一些韓國上層社會對發展和改善兩國關係的看法和具體建議，這是很有意義的。



察哈爾學會秘書長張國斌，察哈爾基金會理事、察哈爾學會副秘書長馬文生，察哈爾學會全國理事會理事、北京江蘇企業商會常務副會長李向陽等出席了此次交接儀式。