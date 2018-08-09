蔡過境美國有公開行程　陳菊隨行訪美

黃重諺主持隨團媒體行前說明會。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北8月9日電（記者 楊騰凱）蔡英文12日將率團出訪巴拉圭、貝里斯進行“同慶之旅”，主行程為出席巴拉圭新任“總統”阿布鐸（Mario Abdo Benítez）就職典禮，去程過境美國洛杉磯，回程過境休士頓。蔡英文在美國過境將有公開行程，惟府方尚未公布細節。“總統府”秘書長陳菊也會隨行赴美探視台灣鄉親。



值得注意的是，陳菊將參與此次行程，先隨團到洛杉磯，之後就在美國停留跑行程，等蔡英文從中南美洲到達休士頓後，再與蔡一同搭機返台。過去，“總統”出訪，府秘書長多數是“看家”，很少一起出訪。



“總統府”發言人黃重諺表示，此次陳菊將偕同“立法委員”周春米、賴瑞隆組團同行，在蔡英文前往“友邦”訪問期間，代表蔡走訪包括洛杉磯、舊金山、鹽湖城、鳳凰城以及休士頓等城市，一方面感謝海外台灣鄉親長久以來的支持，也向鄉親們報告目前各項改革推動成果，並聽取他們的各項建言。



“總統府”9日下午舉行隨團媒體行前說明會，此次隨團媒體記者有30人，包括通訊社、報紙、電視台、廣播、網路等形式的媒體都有。台灣中評社將隨行採訪。



同慶之旅訪問團預計台灣時間8月12日下午3時從桃園機場出發，13日凌晨3時30分抵達美國洛杉磯，並停留一夜。14日早上搭機再前往巴拉圭，參與巴拉圭新任“總統”阿布鐸的就職典禮，以及台巴科技大學成立揭牌儀式。



接著，蔡英文17日則將轉往貝里斯，拜會貝里斯總理巴洛（Dean O． Barrow），在貝里斯期間將與隨團媒體記者茶敘。19日凌晨離開貝里斯，轉往美國休士頓，同樣停留一夜，20日搭機返台，抵台時間預計為20日晚間11時30分。



蔡英文在美國過境行程，府方低調不願多談，不過可以確定的是，蔡英文待在洛杉磯及休士頓兩地的時間均超過24小時，預計會有公開行程供媒體採訪，不會只是單純的過境。但要等到訪問團飛機起飛後，府方才會告知蔡在美期間的行程細節。＜nextpage＞＜nextpage＞