打造金廈雙子城?　陸委會：需考量“國安”

陸委會副主委兼發言人邱垂正。（中評社 倪鴻祥攝） 邱垂正下午主持陸委會記者會回應媒體提問。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北8月9日電（記者 倪鴻祥）金門縣副縣長吳成典接受訪問表示，金門、廈門可以打造成“雙子城”，也就是共同生活圈，互相交流。陸委會副主委兼發言人邱垂正9日下午在記者會上表示，除了必要的“國安”考量，也必需尊重當地民眾意願，更非地方自治事項。



邱垂正下午主持陸委會記者會回應媒體提問時作出上述表示。



邱垂正指出，政府尊重各界對於發展金門所提出的相關建議，也會持續與地方努力溝通；提到的問題因為涉及非常複雜且影響深遠，除了必要的“國安”考量，也必需尊重當地民眾的意願，更非地方自治事項，因此仍宜全盤衡量及審慎評估，如此才能確保“國家”整體利益與民眾福祉。



大陸日前公布6名台灣人走私廢物，遭法院判處2年到6年半不等的刑期。邱垂正表示，陸委會有注意到，也請相關機關了解中，針對台灣民眾在大陸涉及不法行為，經陸方依循正當的法律程序偵辦或審理，仍要呼籲陸方應落實保障其司法訴訟的權益。



另針對“農委會副主委”黃金城今天表示，為避免非洲豬瘟病毒傳入台灣，已下令禁止大陸來台旅客進入台灣的畜牧場、觀光牧場。邱垂正回應，歡迎陸客來台的立場不變，但就防疫專業的部分，尊重“農委會”專業判斷。