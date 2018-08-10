馬英九：蔡政府荒唐　再胡鬧須換領導人

馬英九在台南與黨內幹部見面座談。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南8月10日電（記者 趙家麟）馬英九9日晚上在國民黨台南市黨部召開的幹部便當會上表示，2025非核家園，其實和搞“台獨”、搞去中國化一樣，是沒有必要、也辦不到的。硬要雞蛋去碰石頭，還以為自己和石頭一樣硬，這不是很荒唐的事情嗎？這個政府如果再這樣胡鬧下去、政策不改，就換領導人。



馬英九為中國國民黨台南市長參選高思博行腳競選活動打頭陣，從8日晚上到武聖夜市拜票起，長達23小時的助選活動在9日晚間台南市新營黨部的便當會上總結。



馬英九在致詞，特別針對兩岸關係指出，今年以前，台灣去大陸念書的台灣學生人數都低於大陸來台灣的，但今年不一樣，只要學測中標以上就可以去申請。大家在電視上看到，廣州中山大學外有200名台名在排隊登記，上海復旦大學要錄取15人，台灣去申請的有600多人。



馬英九說，今年的情況讓大家看了心理有所不安，為何第一流的學生被大陸挖角過去？其實道理很簡單，在大陸就業，不論是陸商、還是外商，待遇都比我們好。這個現象對我們來說，有潛在人才外流的憂慮。



他說，這個時侯來罵大陸也沒有用，因為這此年輕人是我們自己培養長大的，他們有自己的判斷。我們現在重要的是怎麼樣趕快的把經濟搞好、趕快改善投資環境，讓更多的資金進來，一方面改善經濟，一方面讓年輕人的待遇可以更好。



馬英九說，要外商、“本國”商願意投資，就不能沒有充分供應的能源；最近看到能源供應的情況，外商是不太想投資的。連美國商會都講得很清楚，希望政府能夠提供充分電源，他們希望能夠保留核能。美國人很懂，再生能源是沒有辦法取代核能的。



我們最擔心的是，情況惡化下去的話，受害是全體台灣人民。這個時候就要告訴大家，做不到的、不切實際的就不要做了；再用2025非核家園，其實跟搞“台獨”、搞去中國化一樣，是沒有必要、也辦不到的。



他指出，最近發現，2020年東京奧運台灣正名公投一事，造成中共的反彈，取消了我們主辦2019東亞青年運動會的機會。最近，賴清德已經在講我們還是支持“中華台北”名稱參加東京奧運；為什麼呢？你這樣搞，什麼機會都沒有，因為全球國際奧會已經在今年5月就決定不接受台灣改名，“硬要去碰的結果，一定是一塌糊塗，硬要雞蛋去碰石頭，還以為自己和石頭一樣硬，這不是很荒唐的事情嗎？這個政府如果再這樣胡鬧下去的話，台灣還有前途嗎？”



馬英九向黨內幹部給喊話，大家團結爭取人民支持，“給國民黨一個機會，讓台灣有翻身的希望”、“政策不改，我們就換領導人。”

