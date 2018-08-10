丁守中開高走低　吳敦義擬下海操盤

吳敦義憂心台北市選情，未來擬親自操盤。（中評社資料照） 中評社台北8月10日電（記者 張嘉文）中國國民黨台北市長參選人丁守中選情開高走低，曝光度、話題性不足，以及用“佛系策略”選戰等都遭人詬病。據最新民調，丁守中至少落後台北市長柯文哲達10％，這讓國民黨主席吳敦義十分憂心，除指示PK小組、市政行銷小組等單位，要全力拉抬丁守中選情外，考慮到台北市對國民黨的重要性，吳更不排除要幫丁親自操盤。



國民黨近期三個太陽的競逐議題十分熱門，包括黨主席吳敦義、前主席朱立倫和馬英九誰該代表藍營角逐2020大選討論非常多，而外界多認為，2018選舉結果好壞，將是直接影響吳能否攻大位的因素。如果結果不如預期，吳的主席位子還可能不保。



而台北市長一役在六都中當然是指標性戰役，能否翻盤事關重要，因此丁守中日前也表示力挺吳敦義，稱自己絕對力保台北市，讓吳免於被逼宮的問題。據了解，國民黨中央的確認為台北市需要強化各方面的戰力，因此地方黨部輔選人士向吳敦義報告成立議題PK小組時，吳指示應該還要多成立議題行銷小組，讓丁的政策可以廣為宣傳並被接受。



黨中央認為，丁守中這個人選絕對沒問題，形象也不錯，但總讓人感覺少了點什麼，因此在行銷手法和管道上就特別重要，而台北市一役難打的地方，是在於淺藍的選民並不討厭柯文哲，在國民黨的強項兩岸議題上，也很難在柯身上討到便宜。因此議題PK小組將主攻柯文哲各項施政問題，希望讓淺藍或是青年藍軍選民認清柯的真面目，而交票源回流到丁身上。



而這樣的策略，吳敦義和丁守中已經商討過，吳也幾乎每天緊盯北市選情，譬如丁守中原屬意前北市黨部主委朱甌擔任執行總幹事，70多歲的朱甌曾任馬英九市長競選團隊總幹事、馬蕭總部副總幹事，擅國民黨的傳統組織戰，近來他與丁守中團隊互動密切，早已默默協助操盤。但吳敦義認為台北市黨部主委黃呂錦茹擔任過8年北市民政局長，對組織和地方很熟稔，應該由黃呂出任，這讓丁的團隊布局起了變化。而吳未來也不排除在選戰進入到最激烈的時刻，親自主持輔選會議來操盤輔選。

