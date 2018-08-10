民進黨放行柯為綠議員站台　這關係有夠曖昧

中評社台北8月10日電（記者 黃筱筠）民進黨與無黨籍台北市長柯文哲之間的關係，從要不要禮讓，到現在雖然已經提名姚文智，但因綠柯“曖昧”、“模糊不清”的態度，讓外界質疑民進黨仍在暗助柯，姚文智民調也遲遲無法有起色。



姚文智9日表態要求黨中央考慮，是否對“友柯議員”開鍘，身為姚競選總幹事、黨祕書長洪耀福竟然又說姚辦發言人說法不適當，暗批要這樣得罪人，對於黨內團結不利。



對於綠議員助選是否違紀，洪耀福還說“被助選哪有違紀問題？”這也默許柯文哲替民進黨議員參選人站台的可能性。



呂秀蓮也對外說，民進黨裡面有人在出賣民進黨，還與柯文哲站在一起。這句話引起外界討論，連姚文智發言人都點名“友柯”民進黨市議員高嘉瑜應該退黨，這一引爆點，挑起了民進黨與柯文哲之間的矛盾關係。



洪耀福一直被認為是主張禮讓柯文哲，但提名姚文智後，為了讓外界覺得民進黨團結一致，洪也擔任姚文智的競選總部總幹事，希望營造民進黨在台北市選舉的決心，撇清與柯文哲之間的“曖昧關係”。但洪9日下午出面滅火，是不想加深黨內的裂痕，卻更模糊了柯綠之間的關係。



之前，民進黨籍台北市民政局長藍世聰曾公開挺柯文哲，還說“希望民進黨開除我的時候，記得寫下我是支持柯文哲的。”



當時民進黨只有一句“要有違紀站台的事實認定，才能祭出黨紀”，但藍世聰話都講這麼白了，加上民進黨里長公開挺柯，也只是不提名處理，這些事件累積都一再顯示，民進黨對於處理“挺柯事件”態度確實不堅定。



到底民進黨是在盤算什麼？難道“暗助”柯文哲讓他連任市長，柯就不會選2020嗎？還是民進黨要保留與柯文哲未來2020合作空間，保留與民進黨合作提名的空間嗎？



但“挺柯事件”若不明確處理，繼續延燒下去，民進黨內部就自己炸開了。恐怕2020大選真如柯文哲所說，會有一半民進黨支持者跑過去挺他。



民進黨副秘書長徐佳青8日上政論節目“鄭知道了”公開表示，9月1日起，民進黨將全台盤點，從北到南，所有違反黨紀的人都會被處分。接下來怎麼發展，外界拭目以待。