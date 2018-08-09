以軍戰機轟炸加沙地帶逾140個哈馬斯目標

中評社香港8月9日電／以色列國防軍9日證實，以軍戰機8日晚間至9日凌晨對加沙地帶140多個伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）目標實施轟炸。以軍強調，目前無意對加沙地帶發動地面攻勢。



新華社消息，以軍發言人喬納森·康瑞克斯對媒體說，8日深夜至9日凌晨，加沙地帶哈馬斯武裝人員向以色列境內發射150多枚火箭彈和迫擊炮彈，造成7名平民受傷。作為回應，以軍出動戰機轟炸加沙地帶140多個哈馬斯目標，包括武器製造和存儲設施、火箭彈發射台和訓練基地等。



康瑞克斯說，以軍將採取堅決行動保護境內民眾安全，並做好應對來自加沙地帶“任何情況”的準備。他說，哈馬斯必須承擔其行為導致的一切後果，雖然當前事態嚴峻，但以軍暫時無意展開地面打擊而導致形勢升級。



據以色列媒體報道，以軍對加沙地帶哈馬斯目標的轟炸造成3人死亡。媒體援引軍方消息報道說，針對巴武裝人員火箭彈襲擊，以軍除加強“鐵穹”防禦系統部署及加緊疏散南部地區民眾，也考慮向南部地區增派兵力。



3月下旬以來，哈馬斯及其他巴勒斯坦抵抗組織武裝人員頻頻自加沙地帶向以色列南部地區發射火箭彈，並在加沙地帶北部同以軍多次交火。以方則以戰機轟炸及加大對加沙地帶封鎖力度作為回應，局勢持續緊張。