尚毅夫：柯文哲效應台政壇從未見　太詭異了

尚毅夫。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月10日電（記者 黃筱筠）對於“柯文哲效應”，資深媒體人尚毅夫接受中評社訪問指出，無黨籍台北市長柯文哲是政壇奇葩，藍綠被柯搞翻了，但柯卻能在藍綠夾殺之下，到別的縣市輔選，還打破藍綠光譜，穿透政黨界線。柯文哲這樣的政治人物，過去政壇20年都沒出現過，連陳水扁都不算是這樣的人物，扁還有政黨支撐，但柯沒有。尚毅夫也說，可繼續觀察柯的“免疫力”到哪？若柯順利連任，能否又連署2020大選，若大選輸了，又回來當市長？目前值得觀察的是柯的“免疫力”，能持續多久。



尚毅夫現為政治評論員，曾於《新新聞》周刊、《聯合報》、《蘋果日報》、《勁報》、《自立晚報》任資深記者。



尚毅夫坦言，台北市這場選舉已經結束了。



他表示，國民黨台北市參選人丁守中與民進黨台北市長參選人姚文智兩人根本沒有戰略可言，兩人跟在柯文哲後面打選戰，“畫虎不成反類犬”。姚說目前在整軍，丁說鞏固基本盤，但是都已經提名3個月，丁、姚兩人應發展自己長處、優勢，但他們卻把劣勢給大家看。加上丁、姚兩人政治形象定型了，要靠團隊的人，呈現出讓大家知道未來會有不一樣，但是一看兩人旁邊的人，有哪裡不一樣？丁、姚兩人都聽不進別人意見，兩人選情並不看好。



他表示，丁守中民調唯一贏過柯的時候，就是柯對兩岸一家親道歉，但丁沒有做什麼事情，是柯講錯話，但柯之後又挽救這樣說法，民調又起來了。這場選舉已經結束了，另外兩位候選人太爛了。不過，柯文哲也還是存有變數，就是看柯會不會又說錯什麼話。



尚毅夫對中評社表示，有人形容柯文哲像是封神榜裡的妖精，手被剁掉後，又長出來；頭被剁掉了，又長出來，民調低又上來，政治上沒有幾個人會這樣，“偏偏柯可以做得到”。但他說，這和民進黨也有關係，民進黨裡還有四成的票在柯那裡，支持藍軍也還有二成支持柯，不管怎麼努力，這些比例支持者好像都拉不回來。



他也表示，柯文哲的網路邊際效應已經到達頂點，現在柯陣營還鞏固高年輕人，其實要的是拉高投票率，才會積極經營年輕人。他表示，根據市府資料2018年7月底統計，20歲至39歲市民是72萬2千多人，柯現在要做的衝高投票率，一成投票率就差了5萬票，柯希望年輕人一定要出來投票。他指出，2014年選舉因為太陽花事件，年輕人投票率非常高將近六成，但是以往統計年輕人投票率大約是四成。

