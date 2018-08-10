馬自責失去政權　黨籍參選人邀天涯海角都去

馬英九在黨內幹部便當會上神情嚴肅的表達對政權從他手中失去的內疚與自責。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南8月10日電（記者 趙家麟）“只要黨籍參選人邀約，天涯海角我都去。”馬英九9日晚上在中國國民黨台南市新營黨部主持幹部便當會，在長達23小時為台南市長參選人高思博助選行程結束前語重心長的表示，國民黨失去政權，他不斷的自責，以及要為黨籍參議人全力助選的決心。



馬英九為中國國民黨台南市長參選高思博行腳競選活動打頭陣，從8日晚7時許抵台南武聖夜，陪同高思博掃街拜票，夜宿台南，隔天一早7時許就趕赴新營區的早市開始，參加誓師大會、包括三場座談，為新營、鹽水、柳營五間宮廟揭匾、參拜後，又再掃了遍黃昏市場，最後新營黨部和黨內幹部座談，晚間6時許離去，結束長達23小時鐵人式助選行程。



馬英九在台南的助選拚勁，讓許多隨行的藍軍支持者相當佩服，由馬英九打頭陣，為高思博大台南行腳拜票，打響了第一炮。馬英九向黨內幹部強調，大家要團結爭取人民支持，給國民黨一個機會，讓台灣有翻身的希望。



馬英九在台南的行程中，先後在新營區濟安宮前誓師大會、鹽水區大眾廟座談及黨內幹部便當會上三度談到對國民黨失去政權的自責與內疚。他在黨內幹部便當會上語重長心的說“我當“總統”、國民黨主席，結果政權在我的手中失去，我感到很內疚、很自責，我應認該負最大責任！”



他說，他對台灣有一個深層的欠疚，因為，國民黨失去政權後，許多事情都變了，人民的生活變苦了，無論在高雄、在花蓮、在其他地方，聰到的聲音都是說“我們的生意愈來愈差，我們的情況愈來愈不好！”



馬英九強調，台灣如果還不趕快改革，就沒有希望啦！他也決定“只要黨籍參選人邀約，天涯海角我都去。”希望大家團結爭取人民支持，給國民黨一個機會，打贏選戰，2020年就會更好的結果出來，台灣才能從地方到中央走出危機、撥亂反正。