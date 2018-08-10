蔡英文訪巴拉圭貝里斯將過境洛杉磯和休斯頓

資料照片 蔡英文2016年6月30日過境洛杉磯（中評社記者 宋楷文攝） 中評社洛杉磯8月9日電（記者 宋楷文）蔡英文將於8月12至20日出訪巴拉圭、貝里斯。應邀出席巴拉圭新任總統阿布鐸在8月15日的就職典禮後， 8月16日將訪問貝里斯，行程約九天八夜。



蔡英文此次出訪往返將過境美國洛杉磯和休斯頓。據了解，蔡英文將於8月12日抵達洛杉磯，並在當天晚上在洛杉磯市中心區InterContinental LA Downtown Hotel出席當地僑胞歡迎晚宴並發表演講。



蔡英文預計將於13日下午離開洛杉磯飛往巴拉圭。在洛杉磯停留期間，蔡英文將與美國國會中的部分親台議員、地方政要和旅美台籍精英人士會面。



這是自蔡英文上任後第二次過境洛杉磯，據當地媒體報道。“總統府”相關單位先遣小組日前已抵達洛城安排蔡英文相關行程。



中評社記者記者注意到，這次蔡英文過境洛杉磯的氣氛與上次很多不同。如歡迎蔡英文晚宴為歷屆台灣領導人過境美國規模最大的晚宴。將有包括蔡英文隨行人員等1200人出席。但歡迎晚宴受邀人士的名單目前還在斟酌。很多相關台籍僑團負責人還不完全清楚蔡英文此次過境洛杉磯的情況。 “一頭霧水”，對台北經濟文化辦事處的處理方式也頗有微詞。 “不知是美國方面的壓力，還是蔡英文本人的意見。或者是與‘經文處’新任處長朱文祥的工作方式有關。”



羅省（洛杉磯）中華會館主席梁永泰僅表示，12日晚受邀將和中華會館幾位負責人出席僑宴（歡迎晚宴）並與蔡英文見面。可惜蔡英文此次過境可能不會安排單獨約見僑團負責人。大洛杉磯台灣會館副董事長賴慧娜說，台灣會館會會安排交通工具，設法到機場迎接蔡英文。



過去，台灣領導人出訪過境美國洛杉磯。下榻和歡迎晚宴都安排在洛杉磯好萊塢影城附近的希爾頓酒店。此次安排在治安相對不好的洛杉磯市中心的InterContinental LA Downtown Hotel，讓許多人錯愕不解。大家都知道，洛杉磯市中心夜晚有很多游民（無家可歸者）露宿街頭，可控性遠不如好萊塢影城附近的希爾頓酒店安全。

