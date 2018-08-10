中評關注：楊麗環選桃園市長　藍誰拚第二？

楊麗環拭淚退黨，讓桃園市長選情再度變化。（中評社 資料照） 中評社桃園8月10日電（記者 黃文杰）“人民的聲音我聽見了！民眾要的未來我知道了！民意的需求在哪裡，我就會在哪裡！”中國國民黨前“立委”、現任桃園藍天志工團團長楊麗環在“退黨聲明”文章，剴切痛斥她最愛的國民黨諸多弊端，毅然決然離開，選擇獨自擁抱孤寂，因為這條路不好走。



楊麗環這番壯烈退黨的動作，有人起立鼓掌，因為真正看到黨務高層爭權內鬥，民心盡失，內部各擁山頭、各自為政已無法團結再造黨的理念與價值，拭淚離開。



但也有人酸言，市長初選落敗就該退黨，為何拖到現在？已經沒有正當性，沒有得到關愛，還臭罵培養她的國民黨，執意要拖垮桃園藍軍士氣，這跟“恐怖情人”有何兩樣？



楊麗環決定退黨，要不要參選桃園市長？會不會受到黨紀處分？不重要，因為面對民進黨桃園市長鄭文燦的高民調支持，已經沒有對手。



場上選手陳學聖，即使“一天當九天”在跑行程，也追不上，現在跑道又多了一頭羊（楊麗環），只不過是藍軍自己在搶“誰是第二名”，一點也不會撼動選情。



倒是楊麗環為了選桃園市長，破釜沈舟，執意退黨，等於宣告自己，不再眷戀爭取國民黨提名，2020再拼“立委”，顯然斷了退路。



楊麗環的決定，必然牽動國民黨桃園區“立委”選情佈局，對於疼惜“桃園女兒（楊麗環）”的支持者，看到這樣場景，也必然更對國民黨感到洩氣，



國民黨高層以及陳學聖，不斷請楊麗環“三思”，目的在此。



楊麗環用政治生命，向國民黨衝撞，肯定讓自己遍體鱗傷，也讓“主帥”陳學聖壓力更大，不是藍軍選票分裂，無法打敗鄭文燦，而是可能波及陳學聖“立委”連任之路。



關鍵就是2018桃園市長選舉。若藍綠選票差距幅度太大，也就是鄭文燦票數拿太高，徹底擊垮國民黨，陳學聖勢必傷更重。



接著國民黨在桃園、中壢兩大都會區的“立委”佈局，勢必跟著洗牌。

