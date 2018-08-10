國民黨桃竹狀況不斷　吳敦義挑戰大

吳敦義。（中評社 資料照） 中評社台北8月10日電（記者 倪鴻祥）外界將馬英九、中國國民黨主席吳敦義及新北市長朱立倫視為2020大選中國國民黨熱門人選，但近來新竹縣、桃園縣都出現分裂，負責輔選大局的吳敦義如果無法儘快擺平問題，只怕2020還沒到就先提前出局，黨內“3個太陽”只剩馬、朱繼續向前行。



國民黨前“立委”楊麗環9日突然透過臉書群組宣布退黨，若她如外界所料投入年底桃園市長選舉，將讓原本只有“藍綠對決”的情況變成藍營分裂，由楊麗環和國民黨參選人、“立委”陳學聖相爭，讓爭取市長連任的民進黨鄭文燦更加“以逸待勞”。



先前鬧藍營分裂的新竹縣，目前參選人包括，日前宣佈脫黨參選被國民黨開除黨籍的“立委”林為洲，還有國民黨徵召參選的新竹縣前副縣長楊文科、民進黨提名的前新竹縣長鄭永金之子鄭朝方，以及民國黨主席徐欣瑩4人。



但新竹縣又有新發展，地方傳出楊文科與無黨籍新竹市長參選人謝文進“跨黨派合體”，而非楊文科與國民黨提名的新竹市長參選人許明財連線，讓新竹市長選情出現變化，呈現國民黨許明財、爭取市長連任的民進黨林志堅，以及謝文進“三強鼎立”，雖然黨中央說明並非事實，但情況如何演變仍可觀察。



眾所周知，桃園市、新竹縣、新竹市向來是藍大於綠，而且民進黨“中央”執政2年多負面評價如潮，正是藍營光復地方執政的大好契機，但這3個藍營縣市卻相繼上演內部分裂、內訌的戲碼，如果不儘速擺平，幾乎確定告別年底縣市長勝選機會。



相較馬英九為國民黨台南市長參選人高思博一起掃街拜票大受歡迎，以及朱立倫在新北市選舉穩紮穩打的策略，吳敦義面對民進黨清算黨產已經焦頭爛額，再加上他無力擺平黨內地方紛爭，未來情勢不妙。

