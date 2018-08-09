長崎和平宣言敦促日本政府贊同禁核條約

中評社香港8月9日電／從太平洋戰爭末期被投擲原子彈至今已過去73年，日本長崎市9日迎來平成時代最後一個“核爆日”。長崎市市長田上富久在祈願儀式上發表和平宣言，敦促持消極態度的政府贊同《禁止核武器條約》，要求作為唯一戰爭核爆國向前邁出一步。



共同社消息，去年的和平宣言直接對政府不加入該條約表示“無論如何也無法理解”。在朝鮮無核化與核裁軍沒有具體化的形勢下，政府堅持拒絕姿態。雖然感到不滿，但田上指出“不能為了批判而批判”，展現與政府共同摸索棄核具體程序的姿態，而非採取對峙。



宣言中介紹了在長崎遭遇核爆的反核運動象徵性人物、去年8月以88歲年齡逝世的谷口稜曄等曾非常擔心未經歷過戰爭與核爆的人們會走錯路。在此基礎上，呼籲每一位市民為實現和平世界採取行動。



首相安倍晉三在儀式致辭中表示，為了實現無核武世界，“決心主導國際社會的行動”。他在之後的記者會上批判《禁止核武器條約》，稱“沒有考慮到安全保障的現實情況”，再次表示無意加入。



儀式分別在3個會場舉行，包含和平公園約5200人在內，大約6000人參加。作為現職聯合國秘書長首次出席儀式的古特雷斯呼籲讓長崎成為最後的核爆地，5個擁核國家的代表亦在場。



不過，美國特朗普政府今年轉變了前奧巴馬政府提出的“無核世界”與追求核裁軍的戰略，將擴大核武器的作用等，裁軍的相關形勢不容樂觀。



作為贊同《禁止核武器條約》的例子，田上提議政府可以作為觀察員參加條約生效後的締約國會議等。